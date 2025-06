Skrivnostno izginotje lepotice že več kot 40 let buri duhove Hollywooda

Tammy Lynn Leppert je bila ameriška igralka, manekenka in nekdanja otroška lepotna kraljica, katere izginotje leta 1983 še vedno velja za enega najbolj skrivnostnih primerov v zgodovini Hollywooda.

Rojena 5. februarja 1965 v Rockledgeu na Floridi, je Tammy svojo kariero v lepotnem svetu začela že pri štirih letih. Udeležila se je skoraj 300 tekmovanj in osvojila okoli 280 kron.

Pri 13. letih se je pojavila na naslovnici revije CoverGirl. Njena mati Linda Curtis je bila gledališka in modna agentka, ki je upravljala hčerino kariero.

V filmski industriji je imela manjše vloge v filmih, kot so Little Darlings (1980) in Spring Break (1983). Najbolj znana pa je po kratki, a nepozabni vlogi dekleta v bikiniju v kultnem prizoru iz filma Brazgotinec (Scarface) iz leta 1983.

Po snemanju filma Spring Break, komedije režiserja Seana S. Cunninghama je Tammy obiskala zabavo, po kateri so prijatelji opazili drastične spremembe v njenem vedenju.

Verjeli so, da je tam videla nekaj groznega, česar ne bi smela, kar naj bi sprožilo njeno paranojo in prepričanje, da jo nekdo poskuša ubiti.

Čeprav je dobila vlogo v Brazgotincu, je po štirih dneh, potem ko je gledala uprizoritev prizora umora, v solzah zbežala s snemanja in se zatekla k mami:

»Rekla mi je: Mama, kaj bi rekla, če ti povem, da me nekdo poskuša ubiti? Samo globoko sem vdihnila in jo vprašala: Misliš, da te kdo res poskuša ubiti, Tammy? Pritrdila je,« je kasneje pripovedovala Linda.

Ta je hčerko odpeljala v psihiatrično ustanovo, kjer so ugotovili, da dekle ni zlorabljalo drog ali alkohola. Prav tako niso odkrili nobene duševne bolezni in so jo po 72. urah opazovanja odpustili.

Tammy je nato dva tedna preživela doma v izolaciji, ostajala je v svoji sobi in prepričevala ljudi, naj preverijo njeno hrano, ali je morda zastrupljena.

Njena prestrašena mama ni bila prepričana, ali gre za paranoične blodnje ali upravičen strah.

Na dan izginotja, 6. julija 1983 je poklicala prijatelja Keitha Robertsa, ki naj bi jo odpeljal do bližnje plaže Cocoa Beach. Po njegovih besedah sta se sprla, nato pa jo je pustil iz avtomobila.

Njena torbica in sandali so ostali v avtomobilu. Čeprav je bil zadnja oseba, ki jo je videla, ni bil nikoli uradno osumljen.

Keith je pozneje povedal, da ga je Tammy tistega dne poklicala in prosila za prevoz, želela je tudi posoditi 300 dolarjev. Ker je ni hotel peljati do prijateljice v Fort Lauderdaleu, se je razjetila in mu rekla: »Pusti me ven!« Takrat jo je po njegovih besedah videl zadnjič.

Tammy naj bi se nato odpravila do lokalne bencinske črpalke, kjer je trikrat klicala teto Ginger Kolsch, ki pa se ni oglasila.

Njena sestra Suzanne je pozneje izjavila, da je mislila, da je bila Tammy morda v tretjem mesecu nosečnosti, a to ni bilo nikoli potrjeno.

Njeni prijatelji so policiji povedali, da so mislili, da je pobegnila, saj je bila nezadovoljna s svojim življenjem doma.

Mama Linda je zanikala možnost pobega, kajti Tammy je načrtovala, da bo za tri mesece odšla v Hollywood snemat filme. Teorijo o prostovoljnem izginotju je še dodatno zapletel anonimni klic ženske na policijo Cocoa Beacha, ki je trdila, da pozna Tammy in da je živa ter zdrava.

Povedala je, da se je odločila zapustiti staro življenje in se vpisala v šolo za medicinske sestre.

Tammy do danes ni bila najdena, policija pa je skozi leta obravnavala več možnih teorij:

Njena mama je verjela, da je bila priča nečemu nevarnemu, kar bi lahko privedlo do njenega izginotja.

Govorice o serijskih morilcih

Kasneje so se pojavile govorice, da bi Tammy lahko bila žrtev serijskega morilca. Eden od osumljencev, John Crutchley, obtožen umorov do 30. žensk, je leta 2022 storil samomor.

Drugi osumljenec, Christopher Bernard Wilder, leta 1984 obtožen umorov 12. žensk, je bil ubit med poskusom aretacije, vendar povezava z Tammyinim primerom nikoli ni bila potrjena.

Njena sestra Suzanne še vedno aktivno išče informacije in upa, da bo nekega dne izvedela resnico. Če bi bila živa, bi Tammy danes imela 60 let, piše RadarOnline.