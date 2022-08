Skrivnostna smrt igralca in njegove žene: na njegov rojstni dan padla iz šestega nadstropja

Sobota je bila usodna za albanskega igralca in režiserja Florinda Belliuja ter njegovo 28-letno ženo Ornelo Shehi. Njuni trupli so našli na dvorišču zgradbe, v kateri sta živela s sinovoma v šestem nadstropju. Identificirali so ju sosedi iz Bronxa, kamor so se preselili pred štirimi meseci. Okoliščine njune smrti so še nepojasnjene. Policija sumi, da sta se pred padcem prepirala, mogoče celo tepla. Za zdaj še ni znano, ali je šlo za uboj ali nesrečo. Umrla sta po proslavljanju rojstnega dne igralca.

Kot poroča New York Post, je najprej padla Ornela, nekaj sekund za njo pa še Florind. Na znake prepira med njima naj bi nakazovalo tudi stanovanje, ki je bilo precej razmetano. Po pripovedovanju sosedov naj bi imel Florind težave s psihičnim zdravjem. Sicer pa so ju opisali kot tiha in zadržana, policija ju ni nikoli obiskala.

Albanski igralec je diplomiral v Tirani, pred selitvijo v ZDA je nastopal v gledališču in na televiziji. Kot piše Večernji list, je pisal knjigo in scenarij, ki ga je želel prodati Netflixu.