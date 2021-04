Skrivnostna sestra objavila neverjetni posnetek Melanie in Donalda (VIDEO)

O sestri nekdanje prve dame ZDAni znano veliko, nobenega dvoma pa ni, da jeponosna na svojo dve leti mlajšo sestro. Na spletnih omrežjih pogosto objavlja njene fotografije in tako je bilo tudi tokrat, ko Melania slavi svoj 51. rojstni dan.Ines je objavila videoposnetek, ki prikazuje, kako je zacvetela romanca med njeno sestro in. Posnetek, ki ga je pripravil Yahoo News leta 2018, pa vključuje tudi zelo redko viden trenutek med nekdanjima prvima zakoncema ZDA; izkazovanje nežnosti v javnosti, ko sta se Donald in Melania leta 2009 poljubila v javnosti med tekmo bejzbola.Ines, ki je tako kot Melania odraščala v Sevnici, je v New Yorku živela blizu zakoncev Trump, ki sta si dom ustvarila v Trumpovi stolpnici, Donald pa naj bi jo tudi vpeljal v poslovni svet. Ines velja za najboljšo prijateljico svoje sestre, s katero sta se pred desetletji skupaj najprej preselili v Ljubljano, nato pa v Milano; Melania v želji, da postane manekenka, Ines pa naj bi se skušala uveljaviti kot modna oblikovalka.Preberite tudi:Humanitarka, ki živi na Floridi nedaleč od posestva Mar-a-Lago, je za New York Post povedala, da sta si sestri zelo blizu, Ines pa opisala kot zelo kreativno in prijetno osebo. Fotografje potrdil, da je zelo vljudna oseba in drugačna od večine žensk, ki si jih lahko srečal v Milanu in ki so se obnašale kot kraljice. Tudi Melania je ponosna na svojo sestro in je v preteklosti večkrat objavila njena umetniška dela.