Skrivnostna poroka na britanskem dvoru

Beatrice je le dočakala svoj veliki dan. FOTO: Britanski dvor

Pandemija novega koronavirusa nas je prikrajšala za najmanj eno kraljevsko poroko, a ženin in nevesta sta bila odločena, da si obljubita večno zvestobo. Poroke članov britanskega dvora, še posebej neposrednih potomcev kraljice, so običajno velik dogodek, ki ga prenaša tudi televizija. Za letos je bila načrtovana poroka kraljičine vnukinje, s katerim se je zaročila septembra 2019 po 11 mesecih prijateljevanja. Poroko so večkrat prestavili, danes zjutraj pa v tajnosti le izvedli.Na jutranji poroki v gradu Windsor je bilo okoli 20 gostov, med katerimi sta bila tudi kraljica in njen mož, princ. Sprva je bila poroka načrtovana za maj, povabljenih pa je bilo 150 gostov.Beatrice tako ni imela pravljične poroke, kakršno je imela pred dvema letoma tudi njena mlajša sestra, a zaljubljeni princesi to ni veliko mar, saj se veseli, da se je končno le poročila. S tem je tudi postala mačeha, saj ima njen novi mož sina z nekdanjo zaročenko.Odleglo pa je tudi britanskemu dvoru, ki tako ne bo v zadregi, ko bi milijoni ljudi gledali, kako bi princeso v zakon oddal njen osramočeni oče, kraljičin najljubši otrok. Princse namreč nikakor ne more otresti sence spolnega škandala, v katerega se je zapletel zaradi prijateljevanja s sedaj pokojnim ameriškim milijarderjem, obtoženim pedofilije. Epstein in njegova prijateljica, ki so jo nedavno aretirali, naj bi princu zagotavljala mlade ženske, ki so morale deliti posteljo z njim.