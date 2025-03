Skrivnosti v Santa Feju: strašljiva nova dejstva o smrti Gena Hackmana

Pojavile so se nove podrobnosti o smrti oskarjevca Genea Hackmana in njegove žene, pianistke Betsy Arakawa, ki spreminjajo dosedanji kronološki potek dogodkov.

Pristojni namreč trdijo, da je Betsy poklicala zdravnika v času, ko se je do sedaj predvidevalo, da je bila že mrtva.

Šerifov urad okrožja Santa Fe je potrdil, da je Betsy v zgodnjih jutranjih urah 12. februarja poklicala medicinsko službo Cloudberry. Britanski Daily Mail naj bi govoril z zdravnikom iz Cloudberryja, ki je potrdil, da jih je Betsy kontaktirala 12. februarja.

Prej se je domnevalo, da je umrla 11. februarja. Zadnjič je bila videna v javnosti istega dne, je potrdil šerif Santa Feja, Adan Mendoza.

Šerif Adan Mendoza FOTO: Sam Wasson/Gettyimages Via Afp

»To priča o tem, da je iskala nasvet ali medicinsko pomoč in da se morda ni počutila dobro,« je o novem odkritju za Good Morning America povedal Mendoza.

Vrnjen klic, a brez odgovora

Snovalci oddaje Good Morning America so stopili v stik z omenjeno medicinsko službo, kjer so potrdili, da jih je Betsy klicala, da bi se pozanimala o ezoteričnem zdravljenju.

Dodali so, da ni kazala znakov težav z dihanjem ali drugih zdravstvenih težav, prav tako so ji dvakrat vrnili klic, vendar je telefon zvonil v prazno.

Hackmanova sta 26. februarja bila najdena mrtva v svoji hiši.

FOTO: Profimedia

Legendarni igralec, star 95 let, je umrl zaradi kombinacije težke srčne bolezni, visokega krvnega tlaka in napredovale Alzheimerjeve bolezni, po predvidevanjih je preminul 18. februarja, približno teden dni po ženini smrti, za katero je bil po sedaj znanih podatkih usoden hantavirus, ki se z glodavcev prenaša na ljudi in prizadene dihala.