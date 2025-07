Skrivno srečanje kot največji preobrat v britanski kraljevi družini

Po letih napetosti in medijskega obračunavanja je britansko javnost presenetila novica o skrivnem srečanju med najožjimi sodelavci princa Harryja in višjimi pomočniki kralja Karla III.

Srečanje naj bi bilo neformalno, odvijalo se je v zasebnem londonskem klubu, brez dnevnega reda, ob pijači in stran od oči javnosti, kraljevi poznavalci pa trdijo, da do sestanka ne bi prišlo brez zelene zastavice s strani princa Williama.

Gre za prvi korak v procesu zbliževanja, katerega cilj je obnova porušenih odnosov med vojvodo Susseks, njegovo ženo Meghan ter preostankom kraljeve družine, poroča Daily Mail.

Čeprav strokovnjaki menijo, da je prizadeti princ William manj pripravljen zakopati bojno sekiro kot njegov oče, je jasno, da se bo britanski monarh pred vsakršnim pogovorom s Harryjevimi svetovalci nedvomno posvetoval s prestolonaslednikom.

»Kralj in Harry trenutno ne govorita,« je v pogovoru za Daily Mail dejal kraljevi strokovnjak Richard Fitzwilliams in dodal: »A to srečanje je očiten znak, da se stvari premikajo naprej.«

Po njegovih besedah monarh tega koraka ne bi storil brez Williamove podpore:

»William in Kate sta prihodnost monarhije. Princ je nedvomno jezen zaradi obnašanja Susseksov in Harryjevo vedenje dojema kot obliko izdaje. Po navedbah virov, ki so jima blizu, nista govorila že več kot dve leti.«

Avtor in kraljevi biograf Phil Dampier poudarja, da si kralj Karl bolj želi sprave kot William, za katerega verjame, da s Harryjem najverjetneje nikoli več ne bo blizu.

»Ne verjamem, da William čuti, da je karkoli zamudil. Trenutno ni razpoložen za spravo, Kate Middleton pa vsekakor ni zainteresirana za odnos z Meghan,« je dejal Dampier.

»Močno dvomim, da bo starejši kdaj odpustil mlajšemu bratu. To srečanje le potrjuje njegove najhujše strahove, da Harry in Meghan manipulirata v korist lastnih interesov.«

Trenutno ni znano, ali sta Karl ali Harry dejansko podala roko sprave, a vsi soglašajo, da je bilo srečanje najmočnejši znak doslej, da sta obe strani pripravljeni zgladiti stvari. »Pred nami je dolga pot, vendar je komunikacijski kanal prvič po letih odprt,« je še dodal.

Neformalno srečanje brez dnevnega reda, ob pijači

Srečanje je bilo, kot rečeno, sproščeno, brez formalnega dnevnega reda.

Na njem je bila Meredith Maines, Harryjeva svetovalka in oseba, ki je organizirala njegov intervju za BBC maja letos.

Sestala se je s Tobyem Andrewom, kraljevim sekretarjem za komunikacijo, odvijalo pa se je v neposredni bližini Clarence Housea, londonske rezidence kralja Karla.