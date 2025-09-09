NOVE PODROBNOSTI

Skrivni tretji otrok in intimne izpovedi: sedem presenetljivih stvari, ki so na plano prišle v 2. sezoni šova Meghan Markle

Na platformi Netflix se predvaja druga sezona oddaje Z ljubeznijo, Meghan, ki je doživela še slabši sprejem kot prva.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
Odpri galerijo
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
09.09.2025 ob 13:25
M. Fl.
09.09.2025 ob 13:25

Prve epizode niso bile deležne pohval ne pri gledalcih ne pri kritikih, so pa v središču pozornosti predvsem zaradi razkritij o njenem zasebnem življenju, ki jih je žena princa Harryja delila z javnostjo. Nekaj jih je izpostavil Glossy.rs.

Meghan ve za govorice o skrivnem otroku

Že nekaj časa po družbenih omrežjih in ameriških tabloidih krožijo govorice, da naj bi imela Meghan Markle skrivno hčer, ki naj bi jo rodila še pred poroko s princem Harryjem.

Med pogovorom s Chrissy Teigen je Meghan omenila ime Honsworth, na kar jo je manekenka v šali vprašala, ali ima otroka s tem imenom.

»To je moj otrok, za katerega še nisi slišala,« se je pošalila Meghan in dodala, da bi bilo res impresivno, če bi lahko zase ohranila takšno skrivnost.

Zaročna jed je bila polom

Znan je mit, da je Meghan na večer, ko jo je princ Harry zasnubil, pripravila slavno zaročno piščančje večerjo. A sedaj priznava:

»Tistega večera sem pripravila groznega piščanca. Res, res slabega! Ampak bistvo je, da tudi če je piščanec zanič, ob tebi ostaja nekdo, ki ceni tvoj trud.«

Pojasnila je, da se je zmedla pri pretvarjanju temperatur iz Celzija v Fahrenheite.

Kdaj je vedela, da je Harry tisti pravi

Na vprašanje, kdaj je spoznala, da ljubi princa Harryja, je Meghan odgovorila, da je bilo to že na tretjem zmenku, ko sta skupaj odšla na petdnevno kampiranje v Bocvano:

»Ko sta skupaj v majhnem šotoru, se sprašuješ, kaj je zunaj, in je to slon, nekoga resnično spoznaš.«

Za Harryjev 40. rojstni dan mu je izdelala posebno darilo

Meghan je razkrila, da je za možev 40. rojstni dan na črno čepico izvezla napis »PH 40«, enako pa je naredila tudi za njegove prijatelje, ki so se udeležili rojstnodnevnega potovanja, ki ga je Meghan organizirala.

Kaj Meghan najbolj pogreša iz Anglije?

V pogovoru s stilistom Tanom Franceom je povedala, da najbolj pogreša britansko radijsko postajo Magic FM, ki jo je poslušala v avtu.

France je pripomnil, da je to radio za babice, a Meghan je pojasnila, da ji je bila všeč glasba, ki jo je spominjala na stare čase in jo je pogosto spodbudila, da je zapela zraven.

Ne kuha vsak dan

Čeprav se v oddaji predstavlja kot kulinarična navdušenka, je Meghan odkrito povedala, da ne kuha vsak dan.

Včasih enostavno naroči hrano, a jo postreže kar najbolj lepo in skrbno.

Princ Harry je bil prvi, ki je rekel ljubim te

Na vprašanje, kdo je prvi izrekel ljubim te, je Meghan v smehu priznala:

»On je bil prvi.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

princ Harry Meghan Markle govorice oddaja

Priporočamo

Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
30-letni Primorec v avtu napadel dekle, k sreči sta bila v bližini gasilca
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Policija objavila fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival z otroki (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Komentarji:

Priporočamo

Resno svarilo pred poplavami: »V 10 minutah se lahko vse spremeni«
30-letni Primorec v avtu napadel dekle, k sreči sta bila v bližini gasilca
Šok za gledalce Dnevnika! Odhaja ena najbolj prepoznavnih voditeljic
Policija objavila fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival z otroki (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.