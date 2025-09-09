Skrivni tretji otrok in intimne izpovedi: sedem presenetljivih stvari, ki so na plano prišle v 2. sezoni šova Meghan Markle

Prve epizode niso bile deležne pohval ne pri gledalcih ne pri kritikih, so pa v središču pozornosti predvsem zaradi razkritij o njenem zasebnem življenju, ki jih je žena princa Harryja delila z javnostjo. Nekaj jih je izpostavil Glossy.rs.

Meghan ve za govorice o skrivnem otroku

Že nekaj časa po družbenih omrežjih in ameriških tabloidih krožijo govorice, da naj bi imela Meghan Markle skrivno hčer, ki naj bi jo rodila še pred poroko s princem Harryjem.

Med pogovorom s Chrissy Teigen je Meghan omenila ime Honsworth, na kar jo je manekenka v šali vprašala, ali ima otroka s tem imenom.

»To je moj otrok, za katerega še nisi slišala,« se je pošalila Meghan in dodala, da bi bilo res impresivno, če bi lahko zase ohranila takšno skrivnost.

Zaročna jed je bila polom

Znan je mit, da je Meghan na večer, ko jo je princ Harry zasnubil, pripravila slavno zaročno piščančje večerjo. A sedaj priznava:

»Tistega večera sem pripravila groznega piščanca. Res, res slabega! Ampak bistvo je, da tudi če je piščanec zanič, ob tebi ostaja nekdo, ki ceni tvoj trud.«

Pojasnila je, da se je zmedla pri pretvarjanju temperatur iz Celzija v Fahrenheite.

Kdaj je vedela, da je Harry tisti pravi

Na vprašanje, kdaj je spoznala, da ljubi princa Harryja, je Meghan odgovorila, da je bilo to že na tretjem zmenku, ko sta skupaj odšla na petdnevno kampiranje v Bocvano:

»Ko sta skupaj v majhnem šotoru, se sprašuješ, kaj je zunaj, in je to slon, nekoga resnično spoznaš.«

Za Harryjev 40. rojstni dan mu je izdelala posebno darilo

Meghan je razkrila, da je za možev 40. rojstni dan na črno čepico izvezla napis »PH 40«, enako pa je naredila tudi za njegove prijatelje, ki so se udeležili rojstnodnevnega potovanja, ki ga je Meghan organizirala.

Kaj Meghan najbolj pogreša iz Anglije?

V pogovoru s stilistom Tanom Franceom je povedala, da najbolj pogreša britansko radijsko postajo Magic FM, ki jo je poslušala v avtu.

France je pripomnil, da je to radio za babice, a Meghan je pojasnila, da ji je bila všeč glasba, ki jo je spominjala na stare čase in jo je pogosto spodbudila, da je zapela zraven.

Ne kuha vsak dan

Čeprav se v oddaji predstavlja kot kulinarična navdušenka, je Meghan odkrito povedala, da ne kuha vsak dan.

Včasih enostavno naroči hrano, a jo postreže kar najbolj lepo in skrbno.

Princ Harry je bil prvi, ki je rekel ljubim te

Na vprašanje, kdo je prvi izrekel ljubim te, je Meghan v smehu priznala:

»On je bil prvi.«