Skrivna simpatija Barrona Trumpa

Barron Trump, ki zaključuje prvo leto študija na Univerzi v New Yorku, naj bi veliko časa preživljal v družbi dekleta, katerega identiteta ostaja neznana, piše The Daily Beast.

Njegov študentski prijatelj je za News Nation razkril nekaj redkih podrobnosti o njegovem zasebnem življenju in vse večji priljubljenosti:

»Barron ima res prijetno dekle in veliko časa preživi z njo. Ima tudi prijatelje, le da se, za razliko od svojega očeta Donalda Trumpa, izogiba žarometom.«

Čeprav se raje drži bolj zase, je Barron po poročilih osnoval sicer ozek krog tesnih prijateljev in pritegnil pozornost s svojim videzom ter poznavanjem tehnologije.

»Veliko bolj, kot glasnemu očetu, je podoben mami Melanii. Trudi se izogniti vlogi velikega frajerja v kampusu (BMOC – big man on campus), tudi politično se ne udejstvuje, ostaja apolitičen,« je za The Daily Beast še povedal vir.

FOTO: Profimedia

Podrobnosti o njegovem domnevnem romantičnem razmerju so skope.

Februarja je konservativna vplivnica in študentka na tej isti univerzi Mari Arana za Daily Mail izjavila, da Barrona še ni spoznala, a dodala: »Ne bi pa imela nič proti temu.«

Mediji so jo namreč tedaj predstavljali kot idealno potencialno dekle zanj.

Se Barron Trump težko prilagaja študiju?

Odkar je septembra začel prvo študijsko leto na univerzi, so se pojavile govorice, da ima Barron težave s prilagajanjem in vključevanjem v družbo.

Po pisanju portala TMZ decembra lani, v kampusu komaj obstaja, saj mu stalna prisotnost tajne službe otežuje druženje, igra pa s soštudenti igre na spletu.

A je po poročanju portala People je kljub temu zelo priljubljen pri dekletih in ni imel težav s socialno integracijo, saj je visok in privlačen ter je všeč številnim ljudem, celo liberalci ga imajo radi, povzema The Economic Times.