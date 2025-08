Skrivna Putinova hči udarila nazaj: »Uničil mi je življenje!«

Ena sama vrstica na družbenem omrežju je sprožila pravi plaz ugibanj, čustev in jeze. Elizaveta Krivonogih, 22-letna ruska umetnica in DJ-ka, znana tudi kot Luiza Rozova, je v seriji skrivnostnih objav na Telegramu prvič posredno spregovorila o svojem očetu – moškem, ki je zaznamoval njen svet.

»Moški, ki je vzel milijone življenj, je uničil tudi mojega,« je zapisala. Čeprav imena ni omenila, se mnogi strinjajo: ciljala je na predsednika Vladimirja Putina, s katerim naj bi bila po številnih virih v krvnem sorodstvu. Luiza naj bi bila sad Putinove domnevne zveze s Svetlano Krivonogih, nekoč čistilko, danes pa milijonarko z nepremičninami na elitnih naslovih.

Spet kaže obraz – in obtožuje

Ali je njen oče? FOTO: Alexei Danichev Via Reuters

Luiza se je v zadnjih letih umaknila iz javnosti, a zdaj je presenetila z odkritim selfijem iz avtomobila in zapisom: »Osvobajajoče je, da lahko svetu znova pokažem svoj obraz. To me spominja na to, kdo sem … in kdo mi je uničil življenje.«

Sporočilo je objavila na svojem zasebnem Telegram kanalu Art of Luiza, do katerega je dostop pridobil nemški medij Bild. Objave so dvignile prah – in marsikdo se sprašuje, kaj je bil povod.

Luiza je sicer hči brez javno priznanega očeta, a na njenem rojstnem listu je patronimik »Vladimirovna«, kar pomeni »hči Vladimirja«. Je to naključje?