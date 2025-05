Skrivna naveza: princ Harry in Meghan Markle v posebni družbi

Meghan Markle in princ Harry sta na svojem domu v Montecitu v Kaliforniji gostila večerjo, na kateri sta bila tudi Brooklyn Beckham in njegova žena Nicola Peltz, navaja People.

»Šlo je za skupinsko večerjo na domu zakoncev Susseks, na katero sta bila Brooklyn in Nicola povabljena že pred številnimi rojstnodnevnimi praznovanji Davida Beckhama, ki se jih njegov starejši sin z življenjsko sopotnico ni udeležil,« je zaupal vir.

Dodal je: »Čeprav je šlo za bolj intimno druženje, je bilo prisotnih več gostov, med njimi številni znani in filmski producenti. Brooklyn in Nicola sta izjemno uživala ter menita, da sta bila Harry in Meghan do njiju posebej prijazna, srčna in sočutna.«

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz sta bila opazno odsotna na nedavnih družinskih dogodkih, vključno s praznovanjem Abrahama Davida Beckhama, čeprav sta bila nanje povabljena.

Harry in Meghan sta bila nekoč v zelo dobrih odnosih z Davidom in Victorio, par je bil med povabljenci na njuno poroko, vendar naj bi prišlo do razprtij, saj je bila Meghan prepričana, da modna oblikovalka novinarjem posreduje zgodbe o njej, kar pa nikoli ni bilo dokazano.

Zaradi tega naj bi Harry tudi poklical Davida in ga prosil za pojasnilo.

Po novem naj bi Harry in Meghan izkazovala podporo Brooklynu in njegovi ženi Nicoli, potem ko je prišlo do odmevnega družinskega spora med Brooklynom in ostalimi člani njegove družine, zaradi katerih naj ti bili potrti.

O zasebni večerji je vir za The Sun, ki je o dogodku prvi poročal, povedal:

»Harry in Meghan sta bila zelo sočutna in prijazna do obeh in Harry, povsem seznanjen s situacijo, je kot nekdo, ki je šel skozi nekaj podobnega, Brooklynu ponudil brezpogojno podporo.«

»Nicola in Meghan sta tudi imeli iskren in čustven pogovor, saj sta obe v medijih prikazani kot uničevalki družin, ženski, ki naj bi razdrli vezi svojih mož z njunima družinama.«

Medtem na drugi strani luže

Novica o srečanju je v medije prišla kmalu po tem, ko je valižanska princesa na enem od kraljevih dogodkov nosila obleko iz kolekcije Victorie Beckham, kar nekateri razumejo kot znak solidarnosti in podpore prijateljici v družinski drami.