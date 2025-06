Skrivna hči Freddieja Mercuryja

Legendarni pevec skupine Queen, Freddie Mercury, naj bi imel skrivno hčer.

Šokantna in dolgo varovana skrivnost je razkrita v novi biografiji glasbenika Z ljubeznijo, Freddie (Love, Freddie) avtorice Lesley-Ann Jones, ki je pred tem napisala tri Mercuryjeve biografije.

Kot navaja v knjigi, ki bo izšla septembra, gre za otroka, ki ga je pevec leta 1976 po naključju spočel med kratko afero s takratno ženo bližnjega prijatelja.

Da ima Freddie otroka, so vedeli le njegovi najbližji: starši, sestra, člani skupine in Mary Austin, s katero je ostal blizu tudi po prekinitvi zaroke in priznanju homoseksualnosti.

Mercury je do konca življenja Mary Austin obravnaval kot svojo zaupnico, ki naj bi vedela vse in vsi, vključno z njo, so dolgo varovali njegovo zadnjo skrivnost.

Hči, danes 48-letnica naj bi živela nekje v Evropi, dela v medicini in je mama. Ker noče razkriti svoje identitete, se v knjigi omenja samo kot B. Pisateljici je poslala pismo, ki je vključeno v knjigo in v katerem piše: »Freddie Mercury je bil moj oče.«

»Bili sva zelo blizu. Občudoval me je in bil mi je zelo predan. Okoliščine mojega rojstva se morda nekaterim zdijo nenavadne ...« je zapisala in dodala, da jo je imel Freddie rad in je skrbel zanjo.

Pevec ji je zapustil tudi dnevnike. Guardian navaja, da je v njih pisal o svojem otroštvu na Zanzibarju, življenju v Veliki Britaniji in hčerki ... Zadnji zapis je z dne 31. julija 1991, ko mu je zdravje že močno pešalo.

Zaradi pljučnice, ki je bila posledica okužbe z aidsom, je umrl star 45 let.

»Po več desetletjih laži in špekulacij je čas, da Freddie spregovori. Tisti, ki so vedeli zame, so skrivali njegovo največjo skrivnost.

Odločitev, da vse razkrijem, je popolnoma moja, nihče me ni v nobenem trenutku silil v to,« je v pismu, kjer je pojasnila, zakaj bi želela objaviti njegove dnevnike, še zapisala pevčeva hči.

»Zapustil jih je meni, svoji hčerki. V njih je opisoval svoje misli, občutke in spomine na vse, kar je doživel.«

Avtorica biografije je za tuje medije izjavila, da je Mercuryjeva hči stik z njo navezala pred tremi leti, a je sprva dvomila o resničnosti zgodbe. Ko pa je vse preučila, je zaključila:

»Nihče tega ne more igrati. Zakaj bi tri leta in pol delala z mano, ne da bi karkoli zahtevala?« piše Mirror.