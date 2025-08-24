Skrivna astrologinja Nancy Reagan: ženska, ki je vplivala na Belo hišo

Astrologinjo Joan Quigley iz San Francisca so v času Reaganove administracije opisovali kot »najstrožje varovano skrivnost«, saj je prvi dami svetovala pri moževem vsakodnevnem urniku.

Nancy Reagan je imela znan sloves zelo vpletene prve dame. Toda v ozadju je nekdanja hollywoodska igralka pogosto prejemala nasvete zase in za svojega moža, predsednika Ronalda Reagana, od astrologinje po telefonu, ki si je pridobila njeno zaupanje.

Joan Quigley, astrologinja iz San Francisca, naj bi se prvič vključila v Reaganovo predsedniško kampanjo leta 1980, ko je po pregledu zvezdne karte igralca, ki je postal politik, začutila dober potencial. A odločilni prelom je prišel po poskusu atentata na predsednika marca 1981, ko se je Nancy zaradi strahu za moževo varnost začela redno posvetovati z njo.

V svojih spominih My Turn je Nancy zapisala, da je Quigleyjevi rekla: »Vsakič, ko odide od doma, me je strah.« Redno jo je klicala po nasvete glede časa za potovanja in sestanke svojega moža. Quigleyjeva je za mesečno naročnino 3.000 dolarjev (danes bi to pomenilo več kot 10.000 dolarjev) svoje nasvete pošiljala prek zasebne poštne poti neposredno v Belo hišo.

Od Reaganove predsedniške dobe dalje potekajo razprave, koliko vpliva je astrologinja dejansko imela na predsednikove dejavnosti. V svoji knjigi iz leta 1990 What Does Joan Say?: My Seven Years As White House Astrologer to Nancy and Ronald Reagan je Quigleyjeva trdila, da je bila »odgovorna za določanje časa vseh tiskovnih konferenc, večine govorov, govorov o stanju unije, vzletov in pristankov Air Force One«.

»Jaz sem določila čas Reaganove razprave z [Jimmyjem] Carterjem in dveh debat z Walterjem Mondalom; vseh daljših in krajših potovanj v tujino ter enodnevnih izletov,« je dodala. Astrologinja si je celo pripisovala zasluge za Ronaldov uspeh pri končanju hladne vojne. Pomočnik Bele hiše William Henkel je povedal, da je Nancy prosila Quigleyjevo, naj primerja možev horoskop z rojstno karto sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova.

»Vrnil se je odgovor, da imata po zvezdah dobra ujemanja,« se je spomnil.

O vrhu v Reykjaviku oktobra 1986, ki je privedel do pogodbe INF leta 1987, je Quigleyjeva zapisala: »Predsednik je prosil Nancy, naj mene vpraša glede odhoda v Reykjavik; on in [zunanji minister George] Schultz sta sledila mojemu nasvetu, naj pogajanja trajajo čim dlje, in po mojem nasvetu sta ostala dlje, kot je bilo sprva načrtovano.« Leta 1985 je za Los Angeles Times dejala: »Predsednika sem prek Nancy pripravila na vsako srečanje z Gorbačovom v Ženevi.«

Vsi niso bili navdušeni

Toda znotraj Reaganove administracije številni niso bili navdušeni nad astrološkimi posveti, še posebej Donald Regan, ki je postal šef kabineta leta 1985. Njegov odnos z Nancy je bil napet. Obtoževal jo je, da ga želi izriniti iz Bele hiše, skupaj z negativnimi posledicami afere Iran–Contra pa je Regan februarja 1987 odstopil.



Po odhodu je izdal spomine For the Record: From Wall Street to Washington, v katerih je razkril skrivno astrologinjo, čeprav njenega imena takrat še ni poznal. Napisal je: »Praktično vsaka pomembnejša odločitev in premik, ki sta ju Reaganova sprejela v mojem času kot šef kabineta, je bila predhodno preverjena pri ženski iz San Francisca, ki je pripravljala horoskope in preverjala, ali so planeti v ugodni legi.«

Objavil je celo del koledarja iz leta 1986 z označenimi dnevi nevarnosti, ki naj bi ga pripravila Quigleyjeva, npr. »16.–23. januar: zelo slabo«, »20. januar: nič zunaj Bele hiše — možen atentat«, »10.–14. marec: brez zunanjih dejavnosti« itd.

Njegova knjiga je sprožila val kritik proti predsedniku in prvi dami, ki sta se skušala distancirati od škandala. Nancy je v svojih spominih zapisala: »Astrologija je bila eden izmed dejavnikov pri določanju Ronaldovega urnika, nikoli pa ni bila edini. Nikoli se ni sprejela politična odločitev zaradi astrologije. Joanini nasveti niso imeli nič s politiko.«

Kljub temu je ostala pri svojem: »Je bila astrologija eden od razlogov, da ni bilo več poskusov atentata? Ne verjamem, a tudi ne verjamem, da ni bila. Vem pa to: ni škodilo in mi ni žal.«

Quigleyjeva, ki je umrla leta 2014, pa je ostala mirna. V svojih spominih je zapisala: »Vsak je opravljal svoje delo. Nancy je vedela, kaj ima v meni. Mislim, da ni nikoli želela, da bi se o meni govorilo. Raje bi imela, da nikoli ne bi bila omenjena,« poroča People.

