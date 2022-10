Skriva se na Majorki

Ko je po le dobrem letu odklenkalo njenemu zakonu z Johnnyjem Deppom, je Amber Heard požela svetovno medijsko pozornost. V sledečih letih, zamazanih z obtožbami nasilja, je postala že razvpita, sploh ko je junija proti nekdanjemu možu izgubila na sodišču, saj je to pretehtalo, da je bivšega zlonamerno obrekovala. V tistem obdobju bi se osramočena zvezdnica pred krvoločnimi paparaci in tabloidnimi novinarji, željnih škandalov, verjetno najraje skrila v mišjo luknjo, vsaj dokler se oblaki prahu ne poležejo. In menda se je skrila v mestece na Majorki.

S hčerko in partnerico se je menda zatekla na Baleare. FOTO: Osebni Arhiv

Njen obraz je bil na naslovnicah rumenih časopisov po vsem svetu. Popolna anonimnost bi bila zanjo verjetno nemogoč podvig, pa vendar je v podeželskem mestecu Costix nekje sredi balearskega otoka prišla temu že zelo blizu. Pod psevdonimom Martha Jane Cannary naj bi pred nekaj meseci najela večmilijonsko vilo, ki pripada družini Marie Antònie Munar, lokalne političarke, ki je bila 2013. zaradi korupcije obsojena na 14-letno zaporno kazen. »Takšna je kot vsi mi. Sama hodi v trgovino po sadje in zelenjavo, govori špansko z mehiškim naglasom, vedno je nadvse vljudna,« je dejal tamkajšnji prodajalec Miguel in dodal, da je v ženski v povsem običajnih oblačilih njegova žena sicer prepoznala hollywoodsko zvezdnico, a to nikomur ni mar. »Vseeno nam je, kdo je in od kod prihaja. Nikogar ne moti. Živimo v skladu z vodilom živi in pusti živeti.« V njihovih očeh so Amber, njena enoletna hčerka Oonagh Paige, ki jo je dobila s pomočjo nadomestne matere, ter igralkina partnerica Bianca Butti zgolj tri prebivalke, čeprav morda le začasne, njihovega mesteca, kjer živi le nekaj več kot 1200 duš.