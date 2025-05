Skriti posnetki Jackie Kennedy razkrivajo skrivnosti, ki jih je odnesla v grob, vključno s tem, koga je krivila za smrt moža

Jackie Kennedy, ki je zaradi ne-Hodgkinovega limfoma v starosti 64 let umrla maja 1994, na dolgo po njeni smrti objavljenih posnetkih razkriva iskrene občutke do svetovnih voditeljev in pripoveduje, koga je resnično krivila za atentat na svojega moža Johna F. Kennedyja.

Čeprav je zahtevala, da v javnost ne smejo priti vsaj 50 let po njeni smrti, se je njena hči Caroline Kennedy Schlossberg odločila, da jih bo objavila več desetletij prej.

Med številnimi razkritji na njih je eno najbolj šokantnih to, da je Jackie za smrt moža JFK-ja krivila njegovega podpredsednika Lyndona B. Johnsona.

FOTO: Handout/Reuters Pictures

Na posnetku se spominja:

»Jack mi je včasih rekel: "O bog, si lahko sploh predstavljaš, kaj bi se zgodilo z državo, če bi bil Lyndon predsednik?"«

Kasneje je ponovila, da je bil resno zaskrbljen za prihodnost države, če bi Johnson kadarkoli prevzel oblast.

Vir blizu Bele hiše je povedal:

»Jackie je bila prepričana, da je bil Johnson lutka v rokah vplivne skupine teksaških poslovnežev, ki so pričakovali, da jim bo kot predsednik priskrbel ugodnosti pri pogodbah v vietnamski vojni in naftni politiki.«

Ostra mnenja o svetovnih voditeljih

Johnson pa ni bil edini, ki ga je Jackie ostro kritizirala.

Za indijsko premierko Indiro Gandhi je rekla, da je neprijetna, vsiljiva in grozna ženska, francoskega predsednika Charlesa de Gaulla je označila za egomaniaka.

Najbolj šokantno je bilo njeno mnenje o Martinu Luthru Kingu Mlajšemu, ki ga je označila za prevaranta in o britanski kraljici Elizabeti II., za katero je rekla, da je neumna in nepomembna.

Strateška poroka z Onassisom

Jackie na posnetkih pojasnjuje, zakaj se je le pet let po moževi smrti poročila z grškim ladjarjem Aristotelom Onassisom.

V tistem času je trpela za posttravmatsko stresno motnjo in depresijo zaradi atentatov na moža in nato še na svaka Roberta F. Kennedyja.

Prijateljem je zaupala:

»Če pobijajo Kennedyje, sta moja otroka naslednja ... Hočem iz te države.«

Avtor Paul Brandus je o tedanjih dogajanjih zapisal:

»Bala se je za svoje življenje in za življenje otrok. Onassis ji je ponujal varnost. Imel je zaseben otok Skorpios, zasebno vojsko z 75 oboroženimi stražarji in celo svojo letalsko družbo.«

Njena asistentka Kathy McKeon je dodala:

»Veliko ljudi se je spraševalo, zakaj se je poročila z njim, a bil je dober oče Johnu in Caroline. Sedel je z njima za mizo in ju spraševal, kako je bilo v šoli. Morda je bil starejši, a se je z njima ukvarjal in sta ga imela rada.«

FOTO: Reuters

Njene afere

Čeprav je bil JFK znan po številnih aferah, tudi z Marilyn Monroe, naj bi tudi Jackie imela nekaj svojih. Po besedah prijatelja Williama Waltona naj bi šlo predvsem za maščevanje zaradi moževe nezvestobe.

Kljub vsemu pa naj bi bil John edini moški, ki ga je resnično ljubila.

Na kasetah se je spominjala časa v Beli hiši kot najlepšega obdobja v življenju in dodala, da sta bila s Kennedyjem takrat najbolj povezana.

Ti posnetki odpirajo novo poglavje v zgodbi ameriške prve dame, ki je bila v očeh mnogih simbol elegance, a je v ozadju nosila veliko breme bolečine, strahu in odločnosti, piše RadarOnline.