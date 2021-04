Skrbijo ga družinske finance

Nekoč je bila uspešna športnica, zdaj denar služi kot ambasadorka prestižnih znamk, ima tudi svojo kolekcijo nakita. FOTO: Reuters

Pogodbo ima z Rolexom

1,3 milijona evrov na leto zasluži Zara.

Čeprav ječlan britanske kraljeve družine, poročen je s kraljičino vnukinjo, je priznal, da ga pogosto skrbijo družinske finance, še posebno zdaj, ko je zaradi pandemije in z njo povezanih ukrepov odpadlo veliko dogodkov, na katerih je nekdanji igralec ragbija služil denar. Dodatne skrbi mu povzroča tudi skorajšnji prihod tretjega otroka, ki bo še dodatno obremenil družinski proračun. Družina Tindall, Mike in Zara imata dve hčerki, sedemletnoin dveletno, sicer živi na velikem posestvu v Glouchestershiru, ki je v lasti Zarine mame princese, ni pa znano, ali zakonca zanjo plačujeta najemnino. V nasprotju z večino članov kraljeve družine lahko Zara živi precej po svoje, ker ji na mamino željo ob rojstvu ni bil dodeljen plemiški naziv, ji je dovoljeno tudi služiti lasten denar, službi se ni bilo treba po poroki odpovedati niti Miku.Doslej ga zaradi denarja, kot je dejal v nedavnem intervjuju za britanski časnik, ni pretirano skrbelo, kot nekdanji uspešen športnik ima namreč sklenjenih veliko pogodb z oglaševalci, pogosto nastopa kot motivacijski govorec in podobno, a viri zaslužka so se v zadnjem letu močno zmanjšali. »Imel sem veliko srečo, da sem pogosto delal tudi kot ambasador za različne organizacije, tudi s tega naslova se je v družinski proračun nateklo nekaj denarja, zaradi pandemije pa so vsi dogodki, na katerih sem se sicer redno pojavljal, odpadli in resnično me skrbi, kako bo v prihodnje. Plačati je treba šolnino za starejšo hčer, vse njene obšolske dejavnosti, kmalu bo šla v vrtec tudi mlajša, zdaj je na poti tretji otrok,« je potarnal Mike.Denar seveda služi tudi Zara, nekoč prav tako uspešna športnica, njena disciplina je bila preskakovanje ovir s konjem, Veliko Britanijo je leta 2012 zastopala celo na olimpijskih igrah in osvojila srebrno medaljo. Sklenjeno ima denimo pogodbo s prestižno znamko ur Rolex, prav tako je ambasadorka za vozila Land Rover in ima svojo kolekcijo nakita. Na leto naj bi ji različni posli prinesli približno 1,3 milijona evrov dobička. Trenutno tudi ona sicer dela veliko manj, kar pa ji zaradi nosečnosti več kot ustreza, je dejal njen mož. »Zame je bilo prvih nekaj mesecev zaprtja države izjemno težavnih. Kar naenkrat ni bilo nič za početi, nikamor za iti. A Zari je trenutno stanje super, saj se ji ni treba udeleževati dogodkov in skrbeti, kaj bo oblekla. Nosečnost jo zelo utruja, zato je dobro, da počiva, kolikor se da. Seveda še vedno skrbi za konje in šola Mio, v glavnem pa je to tudi vse,« je povedal Mike, ki se kljub finančnim skrbem že zelo veseli prihoda novega družinskega člana.Pot do velike družine, ki si jo oba z možem želita, je bila namreč trnova, še posebno za Zaro, ki je večkrat spontano splavila. Težave je imela že pred rojstvom Lene. Prvega otroka je izgubila, ko je bila že visoko noseča in javnost je vedela, da z možem pričakujeta, zato splava niti ni mogla skrivati, kar je bilo zelo težko. V drugo je splavila v začetku nosečnosti in o tragediji je spregovorila šele veliko pozneje, ko so se, kot je dejala, čustvene rane zacelile.