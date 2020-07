Škrat Kili bo Leonardo da Vinci

Tri leta zapovrstjo je upodabljal Kilija v Hobitu. FOTO: Stuart C. Wilson/getty Images

leto je maja minilo od da Vincijeve smrti.

Serija naj bi premiero doživela prihodnje leto, a natančen datum ni znan, saj se bo snemanje zaradi prekinitve močno zavleklo.

Po prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa so se ustvarjalci vrnili k snemanju zgodovinske drame o. Umetnika, vizionarja, znanstvenika in še bi lahko naštevali bo upodobil irski igralec, sicer najbolj znan kot Kili iz trilogije Hobit ter Ross Poldark iz istoimenske televizijske serije. Paparaci so ga opazili v italijanskem mestecu Viterbo, kjer je bil z dolgimi skodranimi lasmi, košato brado ter v renesančni opravi izrezani Leonardo, preostali člani ekipe, predvsem tisti za kamero, pa so med snemanjem nosili zaščitne maske.Serija naj bi premiero doživela prihodnje leto, a natančen datum ni znan, saj se bo snemanje zaradi prekinitve močno zavleklo. Kljub temu so ustvarjalci nad zamislijo in zgodbo navdušeni, po posnetkih sodeč so odlično delo opravili tudi kostumografi in maskerji. Serija bo spremljala da Vincijevo življenje vse od otroštva do odraslosti, ko je postal eden najbolj občudovanih in vsestranskih umetnikov in znanstvenikov vseh časov. Ustvarjalci obljubljajo, da bodo razkrili »skrivnost za da Vincijevo genialnostjo« ter »eno najbolj mučnih skrivnosti v njegovem življenju«.Aidan Turner je, ko so mu ponudili glavno vlogo, dejal, da je to zanj velika čast, hkrati pa tudi velik izziv. »Leonardo je eden najbolj fascinantnih ljudi, ki so kdaj živeli. In še danes, 500 let po njegovi smrti, in vsej slavi navkljub ostaja velika uganka. Tu in tam komu uspe odkriti košček njegovega zasebnega življenja, o katerem ni veliko znanega, saj se je Leonardo bolj kot nase osredotočal na delo, ga dokumentiral, o sebi pa pustil bolj malo. V seriji smo te koščke zbrali in jih poskušali povezati v celoto, da bi tako predstavili človeka, ki se je skrival za svojo genialnostjo,« je dejal Turner.»Leonardova zgodba nas spodbuja, da ne izgubimo upanja v človečnost, v neverjetno človeško zmožnost, da premaga omejitve in prepreke sedanjosti ter se raje osredotoči na prihodnost, vidi v njej nekaj pozitivnega in poskuša to doseči,« pa je dejal direktor produkcijske hiše Lux Vide, ki bdi nad projektom,