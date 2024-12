Skopa z besedami: težko pričakovana objava Kate Middleton in princa Williama

Kate Middleton in princ William sta delila božično voščilnico s toplimi željami.

Na fotografiji se smejita v družbi svojih treh otrok, posnetek je nastal v Norfolku in je vzet iz videa, v katerem je valižanska princesa septembra povedala, da se po zaključku kemoterapije, ki jo je prejemala zaradi v začetku tega leta diagnosticiranega raka, vrača k javnim dolžnostim.

Ob fotografiji je preprosto voščilo, ki se glasi:

»Želimo vam res vesel božič in srečno novo leto.«

Že prej so podobne voščilnice objavili kralj Karel s kraljico Camillo in princ Harry ter Meghan Markle, ki, čeprav nista več višja člana Firme, očitno ostajata zvesta nekaterim kraljevim tradicijam.

Valižanska princ in princesa ter njuni trije otroci se letos niso udeležili tradicionalnega predbožičnega kosila kraljeve družine v palači Buckingham.

Vir blizu družine je povedal, da sta William in Kate, kot je bilo načrtovano, že na posestvu Anmer Hall v Norfolku, se pa bosta kraljevi družini pridružila za božič v Sandringhamu.

Kosilo v palači Buckingham je zasebni dogodek za višje kraljeve člane in širšo družino, ki se ne udeležijo božičnih praznovanj v Sandringhamu.

Na njem so bili ob gostiteljih kralju in kraljici še vojvoda in vojvodinja Edinburga – princ Edward in njegova žena Sophie ter hčerki princa Andrewa, princesa Beatrice z možem Edom Mapellijem Mozzijem in princesa Eugenie z možem Jackom Brooksbankom, piše Mirror Online.