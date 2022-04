Skladbo odpela in posnela kar med popadki (FOTO)

Waiting on a Miracle. Čakam na čudež. To je pesem, ki je igralki Stephanie Beatriz v vlogi animirane junakinje Mirabel v risanem celovečercu Encanto: Naš čarobni svet privrela naravnost iz srca.

Nikomur v snemalnem studiu se sanjalo ni, da se je porod že začel. FOTO: Osebni Arhiv

Ne le ker so se ji s tem, ko je postala ena izmed Disneyjevih junakinj, uresničile otroške sanje, ampak tudi, ker je prav med petjem te pesmi v resnici doživljala svoj čudež. Bila je namreč že v snemalnem studiu, vsa pozornost je bila usmerjena nanjo, ko je visoko noseča zvezdnica začutila prvi popadek. Njena hčerka Rosaline je bila pripravljena na svoj prihod. »Držala sem pesti, da bom končala pesem, še preden bo prišla na svet.«

Dan pozneje

Svojega blaženega stanja ne bi mogla skriti, tudi če bi hotela. Izdal bi jo namreč nosečniški trebuh, ki je kričal, da bo zdaj zdaj nastopil njen čas. »Vsi smo vedeli, da se njen čas zelo, zelo, zelo bliža. A nismo vedeli, da je ta trenutek že napočil, tega nam ni povedala,« je dejal režiser Byron Howard, ki se mu, kot vsem drugim, sanjalo ni, da je Stephanie pela in snemala pesem tedaj, ko so jo že začeli stiskati prvi popadki.

Disneyjeva junakinja Mirabel je izrezana podoba Stephanie kot 14-letnega dekleta.

»Nisem jim želela povedati, saj nisem želela, da bi vse zagrabila panika. Naneslo je, da se je porod začel, ko smo imeli v studiu rezerviran snemalni termin. A to so bili komaj prvi popadki, zato sem upala, da mi bo pesem uspelo posneti do konca,« priznava igralka, in ni se uštela. Malčica, ki je nastala iz njene ljubezni z možem Bradom Hossom, je namreč zgolj najavila svoj prihod, rodila pa se je dan pozneje.

Postati glavna junakinja v kateri od Disneyjevih zgodb je bila igralkina želja od otroštva. Ko pa je videla prve skice Mirabel, je vedela, da ji je ta vloga usojena. S skodranimi temnimi lasmi in očalci na nosu je bila namreč skoraj izrezana podoba Stephanie pri 14 letih!

»Kako čudovito posebno, da je Disneyjeva junakinja videti, kot sem bila sama kot najstnica,« je bila navdušena nad precej povprečno podobo. A če jo je že to ganilo, je zvezdnica planila v jok, ko je videla, da so po Mirabelini podobi ustvarili tudi punčko.

Držala sem pesti, da bom končala pesem, še preden bom rodila.

»Na njej sem pritisnila gumb in punčka je začela peti. Moj glas, moja pesem! Spomnila sem se na vse mladostne dni, ko sem si zamišljala, da sem junakinja, in sem pela pred ogledalom v kopalnici. In zdaj se je to uresničilo. Neutolažljivo sem začela ihteti.«