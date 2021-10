Skin bo za božič postala mamica

Za sabo ima življenje in kariero, ki bi lahko napolnila debelo knjigo. Kot temnopolta in odprto biseksualna ženska se je Deborah Anne Dyer z odrskim imenom Skin soočala s homofobijo, seksizmom in rasizmom, a vendar je te prepreke premagala in s skupino Skunk Anansie kot glavna (in prvič v zgodovini temnopolta) zvezda zavzela oder festivala Glastonbury, prodala več milijonov plošč, žurirala z Nelsonom Mandelo in šla na turnejo z Davidom Bowiejem.

A kljub tej barviti in razburljivi preteklosti je pred Skin zdaj eno najbolj vznemirljivih poglavij življenja. Že čez dva meseca, okoli božiča, bo 54-letna pevka namreč prvič zakorakala na pot materinstva. »Precej čudno je, nisem si mislila, da se mi to v mojih letih in življenju nasploh lahko pripeti. Noro razburljivo je,« je dejala zvezdnica, ki pa otroka ne nosi sama, plod ljubezni namreč raste v zdaj že precej velikem trebuščku njene partnerice Rayne Baron, s katero sta se med lanskim vsesplošnim zaprtjem tudi zaročili.

O otrocih in nosečnosti nikoli ni sanjarila, vsaj v tradicionalnem smislu ne. »Otroka si nikoli nisem želela, vsaj tako, da bi rasel v mojem telesu, ne. Nadvse všeč pa mi je, da bo to storil nekdo drug,« je priznala sloka glasbenica, ki ji vzgoja sicer ni tuja. Pomagala je namreč že pri otrocih prejšnjih partnerjev, povrhu pa ima tudi cel kup nečakov in nečakinj.

»Otroke imam rada pa tudi oni me obožujejo, ker sem nekoliko odpiljena. Komaj čakam, da bom lahko oblačila svojega dojenčka v vse mogoče in nemogoče oblekice!« Slednje pa se približuje z veliko hitrostjo, saj se bosta naslednja dva meseca odvrtela, kot bi mignil. »Samo še dva meseca sta nama ostala. Do tedaj poskušam narediti, kar se le da, in vse pripraviti. Ko bo otrok namreč tukaj, kar nekaj časa ne bom delala drugega kot bila z njim.« Toda ali bo zaljubljenki razveselil sinček ali hčerka, vesta zgolj oni.

Preden je Skin pot prekrižala Rayne, je bila pevka v civilnem partnerstvu z okoljevarstvenico Christiano Wyly, hčerko ameriškega milijarderja, leta 2015 sta se razšli. Kdaj natančno se je novi parček, zdaj v veselem pričakovanju, našel, ni jasno, je pa bodoči mamici karantena še tesneje povezala. Prav tedaj, ko smo bili vsi ujeti po domovih, je Rayne namreč naredila še naslednji velik korak in ljubljeno zasnubila.

»Karantena je bila resničen preizkus partnerstev. Marsikateri par je spoznal, da ni za skupaj. Toda jaz, denimo, sem se v tem času zaročila!« In če prevrtimo še eno leto naprej, sta iz zaročenk postali še mamici v pričakovanju.