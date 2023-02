Škandalozni posnetek Let 3: poglejte, kaj si je zataknil v zadnjico (VIDEO)

Kaos po kontroverznem nastopu hrvaške skupine Let 3, ki je zmagala na hrvaškem izboru za Pesem Evrovizije, je dvignil ogromno prahu. Pesem Mama ŠČ je pometla s konkurenco (nastopilo je 18 glasbenikov), za njo pa sta glasovala žirija in občinstvo.

Let 3 bodo s pesmijo Mama ŠČ nastopili v Liverpoolu. Pesem naj bi govorila o Rusiji in Putinu ter gre za sodoben umetniško-glasbeni odgovor na rusko agresijo. Njihov nastop, v katerem so bile na odru poleg golih moških zadnjic, kar je za Let 3 značilno, tudi rakete, je sprožil pravi vihar v javnosti. Oglasil se je tudi urednik hrvaške televizije, ki je dejal, da bi se lahko zgodilo, da bo skupina prisiljena popolnoma spremeniti svoj odrski izraz.

Med drugim so Let 3 kmalu po nastopu na družbenih omrežjih objavili posnetek, na katerem ima eden od glasbenikov v zadnjico zataknjen cvet.

»Tekmovanje za pesem Evrovizije, predvsem pa BBC imata zelo stroga pravila. Na odru maja v Liverpoolu je bilo poudarjeno, da ne želijo ničesar, kar bi lahko koga prizadelo. Zato naj bi bile teme, kot so vera, politika ali vojna, nezaželene. Evrovizija se letos zaradi angleškega časa ne bo začela ob 21. uri, temveč ob 20. uri, tako da bodo prvi del spektakla spremljali tudi mlajši. BBC posebno pazi, da v televizijskem terminu do 22. ure ne prikazujejo ničesar, kar ne bi bilo primerno za najmlajše. Zaradi vsega navedenega ni izključeno, da bodo morali hrvaški predstavniki na Pesmi Evrovizije spremeniti celoten nastop,« je dejal urednik hrvaške televizije Tomislav Štengl, pišejo hrvaški mediji.

Po zmagi skupine Let 3 s pesmijo Mama ŠČ se je na twitterju vsul plaz komentarjev. Medtem ko nekateri pišejo, da je »kljub vsemu to najboljša stvar, ki jo je Hrvaška poslala na Pesem Evrovizije«, drugi ugotavljajo, da je »najboljši del nastopa tisti, ko je padel snemalec«. Kako je padel, pa si poglejte v spodnjem videoposnetku.