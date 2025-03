Škandalozni nastop finske predstavnice: preveč naj bi bila vulgarna, poglejte posnetek (VIDEO)

Finska pevka Erika Vikman, ena glavnih favoritinj za zmago na letošnji Evroviziji, je dvignila veliko prahu na spletu, potem ko je Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) obtožila cenzure. V svoji izjavi je razkrila, da so ji organizatorji zahtevali spremembe, predvsem zaradi izbire kostuma in samega nastopa.

32-letna pevka, ki bo svojo državo zastopala s pesmijo »Ich komme« (Prihajam) in v kateri slavi žensko spolnost, je izjavila, da je EBU zahteval omilitev celotnega seksualnega značaja njenega nastopa.

S tem nastopom je sicer prepričljivo zmagala na Uuden Musiikin Kilpailu, finskem nacionalnem izboru za Evrovizijo.

»Ni samo ena stvar – gre za več stvari. Moja oblačila, besedilo pesmi, gibanje na odru. EBU pravi, da sem preveč seksualna. Hočejo, da zakrijem svojo zadnjico,« je Vikman izjavila v intervjuju za Expressen. Dodala je še: »Moram igrati po njihovih pravilih in spremeniti oblačila.«

(Oglejte si videoposnetek):

EBU zanika, a Vikman vztraja pri cenzuri

Glavni odgovorni za finsko delegacijo Ansi Autio je izjavil, da EBU uradno ni zahteval sprememb, vendar so bile o tej temi razprave. Trdi, da ni bilo neposrednih ukazov o nujnih spremembah.

Kljub temu je Vikman svoje trditve dodatno pojasnila na Instagramu, kjer je razkrila, da je EBU dejansko zahteval spremembe, predvsem pri kostumu in nastopu. Prav tako je razkrila, da so že v začetku tedna poslali skice novega kostuma, a še vedno niso prejeli odgovora.

V nadaljevanju je potrdila, da je spremenila opravo, v kateri bo v drugem delo polfinala 15. maja stopila na oder.

Pevka se je odločila situacijo obrniti na šalo in se pojavila v pretirano zakritem kostumu, kar je sprožilo burne odzive oboževalcev Evrovizije. Mnogi so stopili na njeno stran in EBU obtožili dvoličnosti, saj so v preteklih letih nekateri nastopajoči nosili obleke, ki kažejo se več gole kože, med njimi je največ kritik požel lanski britanski predstavnik Olly Alexander.