Škandal za Trumpovega odvetnika: z roko na spolovilu ujet v družbi mladenke (VIDEO)

Nekdanji newyorški župan, ki se zdaj preživlja kot odvetnik predsednika ZDA, se je znašel v nerodnem položaju, kamor ga je spravil filmski igralecv svojem novem filmu o Boratu. Giulianija je dobesedno ujel z odpetimi hlačami in ob igranju s spolovilom.Nadaljevanje filmske uspešnice o izmišljenem novinarju iz Kazahstana bo v ameriške kinodvorane prišlo v petek, že prej pa se je poročalo o tem, da v filmu nastopa tudi Giuliani, ki je skupaj z drugimi žrtvami nasedel Boratu in privolil v intervju z njegovo filmsko ekipo. Incident se je zgodil nekje julija, ko je Giuliani potem tudi poklical policijo in prijavil vdor »čudno oblečenega možakarja«. Policija ni odkrila nobenega kaznivega dejanja.Giuliani v filmu seže z roko v odpete hlače in se igra spolovilom, medtem ko je v sobi z bolgarsko igralko. Ta v filmu igra Boratovo hčer in televizijsko novinarko z imenom Tutar. Igralka se je Giulianiju predstavila kot novinarka konservativne televizije in Giuliani z njo opravi intervju. Novinarka mu nato predlaga, da gresta v njeno hotelsko sobo na dodatno zabavo, in Giuliani to z veseljem sprejme. A soba je opremljena s skritimi kamerami.Kakšno dodatno razkritje potem prekine Borat, ki vdre v sobo in nahruli Giulianija, da je punca stara 15 let. Giuliani je kasneje po prijavi incidenta dejal, da je pomislil, da je to Sacha Baron Cohen, in je bil vesel, da se mu ni pustil.Borat sicer v filmu pride v ZDA po nalogu Kazahstanske vlade, da prinese podkupnino zavezniku Donaldu Trumpu in mu s tem prikupi njihovo državo. Najprej je za darilo mišljena opica, ko pa ta zboli, se Borat odloči, da bo podaril svojo hčer. Ta je bila kot novinarka dovolj prepričljiva, saj se Giuliani z njo spogleduje, sprejema komplimente, pije viski, kašlja in se ne drži nobene socialne distance v času koronavirusa. V intervjuju se tudi strinja, da bi bil pripravljen z njo pojesti netopirja.