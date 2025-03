Škandal v policiji: detektivka v tangicah izgubila primere spolnih zločinov (VIDEO)

Newyorška policistka Melissa Mercado je postala spletna senzacija, potem ko je v javnost prišel video, v katerem v spodnjem perilu izvaja provokativen ples. Posnetek, ki je del glasbenega spota reperja S-Quire, prikazuje Mercado, kako tverka v tangicah in modrčku na odru praznega bara.

Mercado je detektivka s sedmimi leti izkušenj, ki je delala v Odseku za posebne žrtve, kjer preiskujejo spolne zločine. A po objavi videa so jo umaknili iz vseh primerov, povezanih s spolnim nasiljem, poročata TMZ in NY Post.

»Njeno vedenje je pod interno preiskavo,« je sporočila tiskovna predstavnica policije.

Nekaj tednov po izidu

Posnetek, ki ga je režiral Picture Perfect in objavila platforma WorldStarHipHop, je postal viralen šele nekaj tednov po izidu, ko so ljudje prepoznali detektivko Mercado. V njem se ne pojavlja le v striptiz klubu, ampak tudi v VIP prostoru, kjer tverka v tangicah in leži na postelji v spodnjem perilu.

Po poročanju New York Posta Mercado letno zasluži 144.000 dolarjev, zdaj pa ni več del ekipe, ki obravnava spolne zločine v Bronxu. Če bo zaradi videa doživela še hujše posledice, bo pokazala notranja preiskava policije, poroča 24sata.hr.

