Škandal v BiH: Severini niso dovolili na oder, morala se je preobleči (FOTO)

Ko nastopa je Severina vedno do potankosti urejena. Običajno se na odru pojavi v izzivalnih oblekah, a tokrat je bilo na Trgu mladih v Brčkem povsem drugače. Ker je nastopila v ohlapni sivi trenirki, se je nanjo usul plaz kritik.

»Končno lahko potrdim, da so novice o meni točne,« je zapisala na instagramu Severina in razkrila, da je na odru v trenirki nevtralnih barv stala zato, da ne bi vznemirjala občinstva. »Takšno je bilo mnenje lokalnih politikov. Vsa skupina je bila oblečena v trenirke, ki so bile v barvah BiH in ukrajinske zastave. Politična elita okrožja je bila tako prestrašena, da je pozabila, da so barve njihove zastave enake kot barve napadene Ukrajine.« Zato se je morala preobleči. »Da je vse to res, dokazuje tudi fotografija iz šotora. Vsekakor se opravičujem občinstvu in 'Slava Ukrajini'. Živeča Bosna in Hercegovina in vsi ljudje dobre volje.«