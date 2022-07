Škandal princa Charlesa: obeta se uradna preiskava

S tem ko si britanska kraljica Elizabeta II. upravičeno nalaga vse manj obveznosti, v ospredje stopa njen najstarejši sin, 73-letni princ Charles in se trudi kar najbolj očarati javnost. Z obiskovanjem raznih prireditev in ustanov, z delovanjem v prid varovanja okolja in z razvajanjem vnuka princa Louisa med praznovanjem kraljičinega platinastega jubileja mu je to vsekakor uspevalo. A ves ta trud se je v hipu izničil prejšnji teden, ko so britanski časopisi razkrili, da je od katarskega šejka prejel 4,5 milijona dolarjev gotovine, ki naj bi mu bila dostavljena kar v vrečkah. Branje nadaljujte TUKAJ!