Škandal po snemanju: televizijka znanega pevca obtožila spolnega nadlegovanja (FOTO)

Producentka na črnogorski nacionalni televiziji RTCG Lejla Kašić je javno obtožila spolnega nadlegovanja črnogorskega glasbenika Antonija Pušića, znanega pod imenom Rambo Amadeus. Ker je Pušić Unicefov ambasador, je k ukrepanju pozvala tudi to dobrodelno organizacijo, ki je glasbenika že suspendirala. Pušić se na obtožbe še ni odzval.

Producentko TV-oddaje Dnevnica na RTCG je glasbenik po njenih navedbah nadlegoval v soboto med snemanjem oddaje Dnevnica v Herceg Novem.

»Včeraj sem na snemanju epizode Dnevnica doživela spolno nadlegovanje s strani našega gosta, velikega intelektualca, regionalno znane in vplivne osebe, Unicefovega ambasadorja dobre volje Antonija Pušića, znanega pod psevdonimom Rambo Amadeus,« je zapisala Kašić v nedeljo na Instagramu.

Kašićeva je v ponedeljek vložila tudi prijavo zaradi spolnega nadlegovanja, so sporočili s policijske uprave.

O podrobnostih nadlegovanja na družbenih omrežjih in za medije ni želela govoriti. Je pa za srbski portal Nova.rs v ponedeljek pojasnila, da je šlo za »neprimerno in nedovoljeno dotikanje intimnega dela telesa ter skeptične komentarje, na koncu pa tudi za njegovo priznanje tega, kar je storil«.

Z Unicefa so že v nedeljo sporočili, da so do nadaljnjega suspendirali sodelovanje s Pušićem. »Unicef ima politiko nične tolerance do vsake oblike neprimernega spolnega vedenja, ker je to v nasprotju s ključnimi vrednotami Unicefa,« so dodali.

Oglasil se je tudi avtor in urednik oddaje Dnevnica Vladan Otašević. Na družbenem omrežju faceebok je zapisal, da vedenje glasbenika ob koncu snemanja oddaje ni bilo dostojno Unicefovega ambasadorja, in poudaril, da je pred njimi stal popolnoma drug človek v primerjavi s tistim, ki so ga snemali ves dan.

​