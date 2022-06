Škandal na Roland Garrosu: za seksistično izjavo se je morala opravičiti

Nekdanja številka ena na ženski teniški lestvici in zmagovalka dveh posamičnih turnirjev za Grand Slam, še enkrat pa se je uvrstila v finale, Amélie Mauresmo je lansko leto postala direktorica Roland Garrosa. V letošnji sezoni je prišla v središče pozornosti zaradi večernih terminov dvobojev, kar je razjezilo tako teniške igralce kot tudi navijače, poroča Mondo.

Direktorica Roland Garrosa Amélie Mauresmo se je opravičila za izjavo, da je ženski tenis manj privlačen kot moški, hkrati je povedala, da je izjava iztrgana iz konteksta. Mauresmo je bila deležna ostrih kritik, potem ko so devet od 10 dvobojev v udarnem terminu na letošnjem Roland Garrosu odigrali teniški igralci. Branila se je, da gledanost ni padla. Ob tej priložnosti pa je podala pripombo o ženskem tenisu, zaradi katerega se je zapletla v še večje težave ...

Ko se je branila pred novinarskimi vprašanji, da na turnirju forsirajo moške dvoboje v boljših terminih, je Mauresmo dejala, da je "moški tenis privlačnejši od ženskega" in se morala za to opravičiti.

»Želim se opravičiti teniškim igralkam, ki so jih moje besede prizadele. Komentarji, ki sem jih podala, so bili vzeti iz konteksta. Ljudje, ki me poznajo na igrišču in zunaj njega, skozi mojo kariero, skozi vse, kar sem naredila, vedo, da sem velika borka za pravice žensk v tenisu, pa tudi za pravice žensk nasploh,« je v zagovor povedala direktorica.

Izjava je še posebej razburila prvo teniško igralko sveta, Poljakinjo Igo Świątek. FOTO: Benoit Tessier, Reuters

Izjava je še posebej razburila prvo teniško igralko sveta, Poljakinjo Igo Świątek. Trenutno najboljša teniška igralka sveta ji je pred finalom z 18-letno ameriško teniško igralko Coco Gauff izjavo zamerila: »Zelo sem razočarana in presenečena, saj je bila direktorica tudi nekoč številka ena na ženski teniški lestvici in zmagovalka dveh posamičnih turnirjev za Grand Slam.«