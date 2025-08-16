Škandal na dvoru: Meghan Markle ne preneha provocirati Kate

Meghan Markle je ponovno povzročila burne odzive britanske javnosti in kraljevih poznavalcev, potem ko je bilo razkrito, da bo njen najnovejši projekt premierno predvajan decembra – prav na dan, ko Kate Middleton tradicionalno organizira dobrodelni božični koncert v Westminstrski opatiji.

Ta poteza prihaja kmalu po tem, ko sta Meghan in princ Harry podpisala nov, precej skromnejši dogovor z Netflixom. Namesto prvotnega, domnevno vrednega 100 milijonov dolarjev, novi sporazum predvideva večletno sodelovanje, pri katerem Netflix financira le tiste projekte, ki jih predhodno odobrijo njihovi izvršni producenti.

Za zdaj je potrjeno, da Meghan pripravlja praznični posebni program, ki bo predvajan prav na dan, ko Kate Middleton organizira svoj koncert Together at Christmas – dogodek, prepoznaven po močni dobrodelni in čustveni sporočilnosti.

Kraljevski zgodovinar Hugh Vickers je za The Sun dejal: »Kadarkoli princesa Walesa začne kakšno pobudo, Meghan Markle odgovori s svojim projektom, kot da bi jo želela zasenčiti ali potisniti v ozadje.«

Dodaja pa: »Morda gre tudi tokrat za enak vzorec. Pobuda princese Walesa v Westminstrski opatiji je res ganljiva in usmerjena v skupno dobro. Nisem prepričan, da Meghan Markle spada v isto kategorijo.«

Kritiki menijo, da je časovno sovpadanje Meghanine nove oddaje več kot provokativno, drugi pa poudarjajo, da Netflix vodi predvsem komercialni interes – še posebej, ker morata Meghan in Harry vzdrževati razkošen življenjski slog v Montecitu v Kaliforniji, kjer živita od leta 2020, ko sta se umaknila z uradnih kraljevih dolžnosti.

Oddaja brez Harryja in otrok

Novi projekt prihaja po mešanih uspehih njunih prejšnjih sodelovanj z Netflixom – od dokumentarca Harry & Meghan iz leta 2022 do prve sezone Meghaninega programa With Love, Meghan, ki je premierno zaživel marca 2025.

Čeprav se prva sezona ni uvrstila niti med 300 najbolj gledanih oddaj na platformi v prvih šestih mesecih in je prejela mlačne kritike, druga sezona prihaja 26. avgusta. V osmih epizodah bo gostila številne znane osebnosti, med drugim Chrissy Teigen, Tana Francea, Jaya Shettyja, Radhi Devlukio, pa tudi kuharske zvezde, kot so Samin Nosrat, Clare Smyth, Christina Tosi, José Andrés in David Chang.

Zanimivo je, da se v napovedi druge sezone ne omenjata princ Harry niti njuna otroka Archie in Lilibet, kar je v skladu z dolgoletno politiko para, da otroke držita stran od javnosti. Harry se je v prvi sezoni pojavil le na kratko, v zaključni epizodi.

Meghan danes živi razkošno življenje v Montecitu, obdana s svetovno znanimi imeni iz zabavne industrije, a še vedno ostaja predmet zanimanja britanskih tabloidov. Njena sposobnost, da pritegne pozornost – z modnimi izbirami, javnimi nastopi ali poslovnimi potezami – ji je prinesla vzdevek »kraljevska kraljica drame«.

Najbolj sveža poteza – tempiranje premiere prav na dan, ko Kate Middleton gosti tradicionalni dobrodelni božični koncert – bo skoraj gotovo še dodatno podžgala govorice o rivalstvu, ki se, kot kaže, še zdaleč ni končalo, poroča informer.rs.

