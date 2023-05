Škandal na dvoru: bivši kralj naj bi imel nezakonsko hčer

Da je bil nekdanji španski kralj Juan Carlos v mladosti velik ženskar, ki naj bi med rjuhe zvabil na tisoče žensk, že dolgo ni skrivnost, med enim takih skokov čez plot pa naj bi celo spočel otroka. Tako vsaj trdita španska novinarja David Fernandez in Jose Maria Olmo, ki sta se do informacije dokopala med pisanjem biografije o Juanu Carlosu, ki bo izšla naslednji teden.

Avtorjema biografije o Juanu Carlosu so obstoj Alejandre potrdili trije viri.

Zdaj že odrasla Alejandra, njenega priimka avtorja ne navajata, je bila rojena v aristokratsko družino, menda je izredno privlačna, in kralja je skrbelo, da bi se njegov sin in aktualni kralj Felipe VI. zagledal vanjo ter jo hotel za ženo, trdita avtorja, ki dodajata, da je bil prav ta strah povod, da je Juan Carlos domačim povedal resnico. Da Alejandra res obstaja, njen oče pa da ni nihče drug kot španski kralj, so avtorjema biografije potrdili kar trije viri, nekdanja kraljeva ljubica, eden njenih bivših partnerjev ter njen dolgoletni prijatelj, zaradi zaščite zasebnosti pa nista želela razkriti njihovih imen niti imena Alejandrine mame. Juan Carlos jo je menda spoznal, ko sta bila oba še zelo mlada, družila pa ju je ljubezen do lova, ki je hitro prerasla v prijateljstvo, iz katerega je vzniknila strast.

Felipe se je na koncu ogrel za postavno Letizio. FOTO: Reuters

Mladenka je bila namreč izredno privlačna, visoka in vitka, iz ugledne družine, a zelo svobodomiselna in zabavna. Juan Carlos je imel veliko srečo, da je bila Alejandrina mama izjemno diskretna oseba, ki nikomur ni črhnila, kdo je oče njene hčerke, odločitev o tem, ali, kdaj in komu bo to povedal, je prepustila njemu.