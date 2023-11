Širi se posnetek, zaradi katerega so mnogi prepričani, da je Messijev zakon na robu propada (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek Lionela Messija in Sofie Martinez, zato pa so se spet začele širiti govorice o njuni domnevni aferi.

Sloviti nogometaš je bil glavna zvezda nedavne podelitve zlate žoge v Franciji, po kateri je spet postala aktualna zgodba o njem in lepi argentinski novinarki, s katero ga vse bolj povezujejo.

Tako so se razširili posnetki, na katerih si Lionel in Sofia izmenjujeta pomenljive poglede, ona pa je bila ena redkih predstavnikov sedme sile, ki jim je nogometni zvezdnik dal izjavo. Ob tem so se že začela ugibanja, kdaj bo nogometaš zapustil dolgoletno ženo Antonello Roccuzzo. Pred nekaj meseci so zakrožile govorice, da je Antonella ljubosumna na Sofio, kar je ta zanikala.

Sofia je Lionela sicer intervjuvala tudi na predvečer finala svetovnega prvenstva v Argentini, za katerega je priznala, da je bil najbolj čaroben in čustven trenutek v njeni karieri. Dodala je še, da ji je posvečal pozornost, kar so opazili številni.