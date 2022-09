Širi se fotografija Kate Middleton s kraljičinega pogreba: Nastal bi kaos, če bi to storila Meghan

Waleško princeso Kate Middleton (40) so na Twitterju razpisali, ker se je na kraljičinem pogrebu malo nasmejala in to situacijo primerjala s svojo svakinjo Meghan Markle (41). Moti jih, da Meghan ne bi nihče odpustil, če bi kaj takega storila med pogrebom.»Samo predstavljajte si bes nekaterih, če bi se na pogrebu smejala Meghan,« se je glasil eden izmed komentarjev.

Ženo princa Harryja (38) pa so namreč v ponedeljek med ganljivim obredom v Westminstrski opatiji videli, kako si briše solzo, na njenem licu pa je bila jasno vidna sled njenih solz. Fotografije tistega trenutka se še vedno širijo po družbenih omrežjih in različnih medijih.