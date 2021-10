»Sinu je bilo sprva nerodno, da prodajam vibratorje, zdaj me podpira!«

Igralka Gwyneth Paltrow (49) zadnja leta ustvarja lastno blagovno znamko življenjskega sloga 'Goopa', ki je sprva ponujala recepte zdrave prehrane, trenutno pa ponuja 18+ igračke. Igralka je zdaj razkrila, kaj o tej spremembi mislijo njeni otroci.

V pogovornem šovu Ellen DeGeneres Show je povedala, da ji je sin Moses (15) povedal, da mu je sprva bilo neugodno, ker njegova mam prodaja vibratorje. »Spoznal sem, da mi ne bi smelo biti, super je – spodbujaš občutek, da ni nerodno nekaj kupiti. Ti si feministka,« je o sinovem odzivu rekla Gwyneth. »Bila sem tako vesela. Bilo je tako sladko. Prepričana sem, da mu je še vedno malo neprijetno, a se s tem zelo dobro spopada,« je dodala Gwyneth. Kaj o vsem tem meni njena hčerka Apple (17), igralka ni razkrila.

Gwyneth ponuja tudi svečo z imenom This Smells Like My Vagina (Diši kot moja vagina, op.p.), ki jo prodaja za 75 dolarjev.