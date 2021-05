Sinatrov dom ne najde kupca

Hišo je poimenoval po liku Angelu Maggiu, ki ga je upodobil v filmu Od tod do večnosti, za kar si je prislužil oskarja za stransko vlogo.

Domje že nekaj časa na prodaj. Prvič se je hiša, ki stoji na območju odročne doline Coachella nad krajem Palm Desert, na trgu pojavila leta 2007, potem pa so jo zaradi neuspešne prodaje ponudili še leto pozneje in nato skoraj vsakič znova do danes. Kljub temu nepremičninskemu zastopniku še ni uspelo najti novega lastnika. Zanjo je sicer treba odšteti 3,5 milijona evrov (4,25 milijona dolarjev).Hišo je Sinatra poimenoval Villa Maggio, in sicer po liku, ki ga je upodobil v filmu Od tod do večnosti, za kar si je prislužil tudi oskarja za stransko vlogo. Njegova je postala leta 1967, namenjena pa je bila skrivnim oddihom in pobegu iz Hollywooda. Eno od najljubših zatočišč legendarnega pevca in igralca – klicali so ga tudi the Voice (glas), Ol’ Blue Eyes ali pa The Chairman of the Board (predsednik uprave) – ponuja tudi izjemen pogled na slikovito okolico in je bilo prenovljeno tako, da odraža njegov slog in okus.Čeprav je nekoliko izolirano od okolice, pa je zgolj 20 minut vožnje oddaljeno od centra Palm Deserta. Posestvo je po opisu agencije zasnovano v slogu, v hiši je pet spalnic in šest kopalnic, ob njej pa stoji tudi hiša za goste, v kateri so tri spalnice in pet kopalnic. V hiški ob zunanjem bazenu so še dodatna spalnica, dve kopalnici in savna. Zunaj so ob bazenu tudi večje dvorišče s teniškim igriščem, pristajališče za helikopterje ter parkirišče za 24 avtomobilov.Težava pri prodaji je zagotovo njena lokacija, saj stoji, glede na prikazano, sredi ničesar in nepremičninski agenciji že 15 let predstavlja ogromen izziv ter hkrati breme.