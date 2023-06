Sina slavnega košarkarja zasačili v ženskih oblekah (FOTO)

EJ Johnson je sin slavnega košarkarja Magica Johnson. A je nekoliko drugačen. Čeprav nam družbene norme vsaj približno narekujejo, kako naj bi se v javnosti obnašali in oblačili, je njemu malo mar za to.

EJ Johnson v javnosti privlači pozornost z načinom oblačenja. FOTO: David Swanson, Reuters

Že leta eden od treh sinov upokojenega košarkarja v javnosti privlači pozornost z načinom oblačenja. Nase namreč rad obleče ženska oblačila. Bodisi so to preproste kratke strgane džins hlače in kratke majice, ki komaj prekrivajo bradavice, ali pa večerne toalete.

Zase je EJ dejal, da se ima rad takšnega kot je: »Srečen sem in zelo zadovoljen sam s sabo. Vedno sem govoril, da če se nekdo ne počuti dovolj dobro v svojem telesu, naj nekaj naredi. Jaz sem v svojem dobro počutim in čutim, da je to telo v katerem moram biti. Ne čutim potrebe po spreminjanju. Stoodstotno sem prepričan v tisto, kar želim, imam rad svoje telo in v njem se dobro počutim.«

Če se tako počuti, se obleče bolj moško, če pa čuti potrebo po tem, da obleče žensko obleko, bo to tudi storil. Čeprav so v javnosti mnenja o njegovem načinu oblačenja deljena, ima podporo domačih. Največjo prav s strani očeta, ki je že večkrat javno dejal, da mu je najpomembnejša sinova sreča.

Slavni Magic Johnson je priznal, da se ni najbolje odzval, ko se mu je sin zaupal, da je gej. Po tistem se mu je opravičil, tudi javno. »Kdo sem jaz, da ga obsojam? Kdo sem jaz?« je stopil v bran svojemu sinu.