Sina poimenovala po pokojnem stricu

Svoje zasebnosti nikoli nista obešala na veliki zvon. Še preden sta seinpred tremi leti zaljubila, sta skrbno varovala svoje intimno življenje. Ko sta postala novi superpar Hollywooda, se to ni spremenilo. Zaroko sta dolgo skrivala in potrdila šele lani, da bosta zibala, je letos maja izdal le Rooneyjin nosečniški trebušček. Verjetno bi o rojstvu otroka še danes vedeli le njuni najbližji, če se ne bi zareklo režiserjuob promoviranju najnovejšega filma Gunda, pri katerem je Joaquin producent. »Mimogrede, ravno je postal očka. Dobil je čudovitega sinka,« je razkril.Slavni starši novice niso potrdili, a menda naj bi Rooney povila sinka že pred približno mesecem dni. Fantku pa sta očitno dala ime po stricu, ki je zaradi prevelikega odmerka drog umrl leta 1993, star komaj 23 let. Poklon pokojnemuni presenetljiv, saj je Joaquin nedavno v intervjuju o svojem pokojnem bratu priznal, da je River kot tiha in stalno prisotna energija v njegovem življenju.»Z vsakim filmom, ki ga posnamem, začutim nekakšno neoprijemljivo vez z Riverjem. Mislim, da mi vsi že vse življenje čutimo njegovo prisotnost na tisoč in en način.« Ne on ne njegove sestreinniso pozabili brata. Morda tudi zato, ker so vsi štirje vpeti v filmsko industrijo, Joaquin celo po zaslugi svojega brata. »On je bil tisti, zaradi katerega sem gledal film Razjarjeni bik, ki je v meni nekaj premaknil. Scena, kosreča dekle in ji strese mezinček – to je čudovit detajl. Predramilo me je, zbudilo neko mojo spečo željo.«Že čez nekaj mesecev se bosta na novo družinsko dinamiko začela privajati tudiin, ki sta igrala zaljubljeni par Jon Snow in Wildling Ygritte v seriji Igra prestolov, nato pa sta se drug v drugega zatreskala še v resničnosti in se predlani po šestih letih ljubezni poročila. Zdaj sta očitno pripravljena na nov korak, saj se je lepa igralka z nosečniškim trebuščkom in blaženim nasmehom nastavila fotografskemu objektivu in tako sporočila veselo novico.Čeprav bi njuni najbolj zvesti oboževalci kaj podobnega lahko zaslutili, ko sta se pred kratkim iz New Yorka preselila na angleško podeželje, kjer želita vzgajati malčka ali malčico. »Kako neverjetno čudovito je, da lahko prosto tekaš po podeželju. Izjemen privilegij je, ko si obkrožen z zelenjem in poslušaš ptičje žgolenje. Tako izjemno mirno je,« je dejala Rose, ki bo prvič mamica.