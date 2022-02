Sina lovca na krokodile skoraj pojedel krokodil

Stewa Irwina je svet poznal kot neustrašnega lovca na krokodile, skoraj kot šepetalca divjim živalim, po čigar stopinjah sta šla tudi njegova otroka, hči Bindi in sin Robert, ki z mamo, vdovo Terri, vodita avstralski živalski vrt. A čeprav je Steve svojo ljubezen do živali prenesel na otroka, po Robertu zdaj udrihajo uporabniki družabnih omrežij, češ da izrablja živali za zabavo.

Na Roberta letijo kritike, da divje živali izrablja za zabavo ljudi.

»Zloraba živali kot zabava!« se je zgroženo oglasil eden, drugi dodal, naj vendar že prenehajo mučiti divje živali, tretji pa, da ga boli, ko opazuje, kako je v imenu zabave in dobrega šova dovoljeno prav vse.

»Živalski vrtovi ne bi smeli obstajati, divjih živali ne bi smeli imeti v ujetništvu le za to, da zabavajo ljudi!« Slednja misel je zaokrožila komentarje, ki jim je dal zagon Robertov posnetek, kako beži pred krokodilom, temperamentnim plazilcem Casperjem, ki mu je med hranjenjem namesto ponujenega očitno zadišal Robert.

Casper kot dinamit

Casperja, slabe štiri metre dolgega krokodila, so v avstralskem živalskem vrtu preselili v novo ogrado. V zanj povsem novi dom, na katerega se je seveda moral navaditi. »Preden bi ga vključili v katerega izmed nastopov, sem moral videti, ali je novo ogrado že vzel za svoj novi dom,« začne Irwin, ki je 350-kilogramskemu orjaku ponudil zanj pripravljeno hrano. A je ta zgolj poblisknil mimo nje v mladeničevo smer, razgalil velikanske, kot britev ostre zobe in hlastajoč s smrtonosno čeljustjo planil proti Robertu.

»Pobegni! Pobegni!« so v tistem trenutku začeli vpiti drugi oskrbniki živalskega vrta, v nasprotju z Robertom na varni strani ograde. »Casper je kot dinamit. Bil sem tam, ga poskušal nahraniti, s čimer sem preizkušal, kako se odziva name. Uspelo mi je, da sem ga tako zvabil iz vode, a se je odločil stavkati. Zato sem hrano proti njemu vrgel. A je Casper le pogledal čeznjo, proti meni, in se pognal v dir.« In v tistem je začel dirkati tudi Irwin. »Tedaj me ni smel premagati ego. Moraš vedeti, kdaj je prenevarno, in odnehati. In tokrat je šlo za las.«

18 let je star krotilec krokodilov.

Strah vzbujajoči posnetek, kako beži pred krokodilom, je v hipu obkrožil splet in med ljubitelji živali ter nasprotniki živalskih vrtov zanetil upor. Nasprotno pa je Terri na sina zgolj ponosna, tudi če med dresiranjem nevarnih živali vedno znova tvega življenje. »Želim si, da bi bil Steve živ in bi videl sina. Ogromno časa je posvetil preučevanju krokodilov, tako v divjini kot tu, v živalskem vrtu. Ve, da se držijo določenih vzorcev. Toda, še pomembneje, odlično mu gresta od rok tudi beg in preskakovanje ograje.«