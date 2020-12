Sin zvezdniške stilistke je padel s sedežnice

GETTY IMAGES Zvezdniška modna izvedenka je še vedno v šoku. FOTO: Scott Barbour/Getty Images

Ni ustavil

12

metrov globoko je padel.

Modna oblikovalka in stilistka, ki je poskrbela za brezhibno večerno toaleto največjih hollywoodskih zvezdnic, med njimiin, si je obetala čarobne božične praznike.Le kaj bi lahko bilo bolj pravljično od družinskega oddiha sredi zasneženih strmin Kolorada, kjer čez dan s sinovomainter možemvijugajo po belih strminah, zvečer pa se greje v moževem objemu pred prasketajočim se kaminom razkošne gorske koče. In če se je zvezdničin oddih začel sanjsko, se je že hitro prevesil v nočno moro, ko sta Rachel in Rodger na urgenci trepetala za življenje prvorojenca, devetletnega Skylerja.Na smučišču ji je zledenela kri. A ne zaradi zimskega mraza, temveč od groze. »Sky je padel z dvanajstmetrske sedežnice!« je dejala zaprepadena Rachel. Morda še toliko bolj, ker bi se nesrečo dalo preprečiti. »Temu bi se zlahka izognili, če bi operater ustavil sedežnico, ko je videl, da se Sky nanjo ni pravilno usedel. Še več, tudi moj mož mu je kričal, naj jo vendar ustavi.« Čeprav bi se zgodba lahko razpletla precej bolj hudo, so imeli v tej nesreči tudi nekaj sreče, saj so fantičevo stisko opazili varnostniki na smučišču in na mesto, kjer so predvidevali, da bo Sky padel, brž podstavili blazino. Prav ta pa je ublažila padec in preprečila hujše poškodbe.Zvezdniška stilistka je prepričana, da je njen sin najpogumnejši deček na planetu. In v prav tolikšni meri tudi trdoživ. Medtem ko si Rachel in Rodger še vedno nista povsem opomogla od pretresa, ko sta le nemočno opazovala sina bingljati visoko v zraku ter nato njegov padec, se je devetletnik pičlih 48 ur po nesreči, ki se je končala na urgenci, počutil skoraj povsem pri močeh.»Lahko hodim, verjetno bi lahko tudi tekel. Povsem v redu sem. Nekoliko sem potolčen in razbolen, a v redu.« Česar pa ne more zatrditi za starše, ki naj bi bili še vedno prestrašeni in skoraj otopeli.