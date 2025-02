Sin Michaela Jordana aretiran zaradi drog in alkohola

Škandalov Marcusa Jordana, sina nekdanjega košarkarskega zvezdnika in za mnoge najboljšega igralca vseh časov Michaela Jordana, kar ni konec. Tokrat so ga aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, posedovanja kokaina in upiranja aretaciji. Ko so ga aretirali, se je s svojim luksuznim lamborghinijem znašel v zelo neugodnem položaju, na železniških tirih. Po navedbah policijskega poročila so bile pnevmatike vozila vkopane v tla, zato se ni moglo premakniti.

Marcusov oče, legendarni košarkar Michael Jordan, sinovih najnovejših težav ni komentiral. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Jordan, ki je sicer že prej pobegnil policijski kontroli v sosednem okrožju, je sprva zavračal sodelovanje s policisti, se upiral aretaciji, potem pa si je med prevozom na policijsko postajo prepeval. Štiriintridesetletnik, tudi nekdanji (univerzitetni) košarkar, za zdaj ni dal uradne izjave, prav tako dogodka ni komentiral njegov oče.

Drugi od treh otrok Michaela Jordana iz zakona z Juanito Vanoy ni prvič prišel v navzkrižje z zakonom. Leta 2012 je bil aretiran zaradi motenja javnega reda in miru ter prav tako upiranja policistom. Takrat je priznal krivdo za neprimerno vedenje in plačal globo v višini 250 dolarjev.

Marcus Jordan je sprva zavračal sodelovanje s policisti, se upiral aretaciji, potem pa si je med prevozom na policijsko postajo prepeval. FOTO: šerifov urad okrožja Orange

Marcus Jordan, ki je po končani košarkarski karieri ustanovil modno trgovino z ekskluzivnimi izdajami športne obutve in oblačil, je povezan tudi z drugimi škandali. Že leta 2010, ko je bil še mladoleten, je v enem od svojih tvitov izdal, da je v nočnih klubih v Las Vegasu zapravil okoli 50.000 dolarjev, kar je spodbudilo preiskavo nadzornega odbora za igre na srečo v Nevadi.

Medijsko pozornost je pritegnilo tudi njegovo razmerje z Larso Pippen, bivšo ženo očetovega nekdanjega soigralca pri moštvu Chicago Bulls Scottieja Pippna. Par je bil v središču pozornosti leta 2023, ko so njuno zvezo večkrat razglasili za končano in nato znova obujeno. Dokončno sta se po poročanju rumenih medijev razšla lani.