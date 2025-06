Sin ga je nekoč javno žalil: Brad Pitt je obupal

Odnosi med Bradom Pittom in Angelino Jolie so že leta pod drobnogledom javnosti. Razpoke v družini so še posebej izrazite, ko gre za Pittove odnose z otroki.

Na zadnje posnetke 21-letnega Paxa, kako ta opotekajoče se zapušča hotel Chateau Marmont in se nato z družbo odpravi v striptiz klub, se Brad ni odzval.

Vir blizu igralca je za Daily Mail povedal, da je Pitt popolnoma obupal nad odnosom s Paxom in verjame, da poti nazaj ni več.

»Bradu ni več mar, kaj Pax počne ali kako se vede. Verjame, da njegove odločitve govorijo izključno o njem samem,« je dejal vir in dodal: »Zanj je ta odnos zaključen.«

Odnosi razpadajo

Skoraj desetletje po začetku ločitve so vrzeli v družinskih odnosih vse bolj očitne, predvsem ko gre za Brada in starejše otroke.

Hči Shiloh, ki je pred kratkim dopolnila 18 let, se je uradno odpovedala očetovemu priimku in se predstavlja kot Shiloh Nouvel Jolie.

20-letna Zahara, študentka na kolidžu Spelman, uporablja le materin priimek, tudi najmlajša hči Vivienne se neuradno oddaljuje od priimka Pitt. Ona in njen brat dvojček Knox bosta 17. julija dopolnila 17 let.

Najočitnejša pa je odtujenost pri najstarejših posvojenih sinovih 23-letnem Maddoxu in 21-letnem Paxu, s katerima Pitt po informacijah nima nobenega stika.

Kritika na instagramu

Konec leta 2023 je v javnost prišla Paxova objava na instagramu, ki jo je mladenič ob dnevu očetov objavil že leta 2020. Vsebina je bila zelo boleča in daleč od družinske topline.

»Srečen očetovski dan temu svetovnemu bedaku! Neprestano dokazuješ, da si grozen in ogaben človek,« je zapisal tedaj 16-letni Pax.

Pax Pitt FOTO: Profimedia

»Zaradi tebe moji mlajši bratje in sestre trepetajo od strahu ... uničil si življenja tistih, ki so ti bili najbližje. Nikoli ne boš razumel, koliko škode si povzročil.«

Incident iz leta 2016 znova v ospredju

Ta objava je znova spomnila na incident iz leta 2016, ki se je zgodil na zasebnem letalu.

Tedaj je prišlo do spora med Bradom in takrat najstniškim Maddoxom, kar je bilo povod za Angelinino vlogo za ločitev.

Čeprav sta FBI in socialna služba preiskovala dogodek, Pitt ni bil kazensko ovaden, a posledice incidenta so očitno pustile nepopravljive posledice in viri trdijo, da Brad nima nikakršnih stikov z Maddoxom, Paxom in Zaharo.

FOTO: Reuters

Pax danes daleč od Hollywooda a blizu mame

Pax danes živi daleč stran od žarometov, vendar ostaja tesno povezan z mamo. Skupaj z bratom Maddoxom je sodeloval kot asistent režije pri njenem filmu Maria, igralka pa ga pogosto javno hvali zaradi podpore in profesionalnosti.

Angelina že leta sama skrbi za otroke, saj, kot pravi, očeta ne želijo več imeti v svoji bližini.

Kaj pa Brad?

Brad se redko izreka o družinskih zadevah. Ob zaključku ločitve, ki je trajala kar osem let, je pred nedavnim dejal:

»Nič posebnega ni bilo. Je nekaj, kar se je pravno formalno končalo.«

Od leta 2022 je v zvezi z Ines de Ramon, povzema Glossy.rs.