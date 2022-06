Sin (10) Bena Afflecka se je zaletel s četrt milijona vrednim lamborghinijem (VIDEO)

Nedavno je Ben Affleck, partner Jennifer Lopez, ob obisku izposojevalnice luksuznih avtomobilov 10-letnemu sinu Samuelu dovolil sesti za volan prestižnega rumenega lamborghinija urus. Deček, čigar mati je Jennifer Garner, je za volanom očitno z nečim nekaj pritisnil, avto pa se je pomaknil vzvratno, vse do terenca BMW, ki je bil parkiran za njim, in trčil vanj. Na kraju nesreče so bili seveda paparaci, ki so trčenje dokumentirali.

Škode menda ni bilo, pa tudi ne nobenih zamer. Vsaj tako so dejali predstavniki izposojevalnice prestižnih avtomobilov, ki bi morebitni ponovni obisk zvezdniškega para z veseljem pozdravili ...