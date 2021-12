Kako je to mogoče? Zvezdnik shujšal za skoraj 100 kilogramov

Vselej je bil med okroglimi, v najtežjem obdobju svojega življenja, okoli leta 2011, mu je kazalec na tehtnici pokazal 181 kilogramov. A četudi smo Johna Goodmana videli že v vitkejši različici, saj mu je teža v minulem desetletju nihala gor in dol, pa ga na nedavni premieri verjetno ne bi prepoznali niti njegovi najbolj zvesti oboževalci.

Namesto nekdaj pretežkega igralca se je po rdeči preprogi sprehodil vitalen in vidno vitkejši možakar, ki s svojim nekdanjim jazom skoraj nima nič več skupnega. Z zdravo prehrano, zmernimi porcijami in redno vadbo je zvezdniku, ki bo prihodnje poletje dopolnil 70 let, namreč uspelo oklestiti rekordnih 91 kilogramov.

Z voljo in vztrajnostjo se daleč pride. Igralec je v preteklosti že preizkušal najrazličnejše diete, a se je prej ali slej vrnil na stara pota prenajedanja in kopičenja kilogramov. »Prej mi je uspelo izgubiti tudi že po 30, celo 40 kilogramov v le nekaj mesecih, a sem se nato za ta uspeh nagradil s šesterčkom piva in se že v naslednjem hipu spet znašel na stari, dobro poznani poti slabih navad.«

Kljub nepriljubljenim izjavam ji televizijski mož John Goodman stoji ob strani. FOTO: Press Release

Morda še celo s kilogramom ali dvema več. Zato je tokrat sklenil korenito spremeniti življenjski slog, zavedajoč se, da tega nikakor ne bo mogel storiti čez noč. »Tokrat sem se tega lotil počasi in zmerno. Prišel sem v leta, ko si ne morem več privoščiti, da le posedam, moram se premikati,« zato je v svojo dnevno rutino vnesel redno telovadbo, pri čemer ga je nadziral osebni trener, samega sebe pa je tudi motril, da je vsak dan naredil še najmanj 10.000 korakov. A to je bil šele prvi korak, odreči se je moral tudi prenajedanju in v svoj jedilnik vpeljati bolj zdravo hrano.

»Ne morem več iz konzerve jesti masti in se obenem sladkati z žlicami sladkorja,« se je pošalil igralec, v njegovi kuhinji zadnja tri leta diši po Sredozemlju. Ribe, zelenjava in sadje ter oreščki so tisto, s čimer si teši lakoto, čeprav priznava, da je bilo pomembno tudi uravnavanje porcij. Nič več krožnikov za orjake, raje za povsem običajnega moškega! »Včasih sem vase basal vse, kar sem zagledal. A sem si zaželel živeti boljše in bolj zdravo.«

2018. je opustil alkohol, kar je vsekakor spremenilo njegovo podobo.

Skoraj razpolovljen je zažarel s tabloidnih naslovnic. A hkrati se je znašel v manj laskavih tračarskih mlinih, čeprav le posredno. V medijsko nevihto ga je namreč zvlekla njegova nekdanja soigralka Roseanne Barr, ki so jo pred tremi leti zaradi serije rasistično obarvanih tvitov odrezali iz njene lastne televizijske oddaje. Nato je lani spet dvignila veliko prahu s trditvijo, da je koronavirusna pandemija v resnici načrt milenijske generacije, da se odkriža celotne njene generacije in od te podeduje premoženje.

Nabiranje korakov je postalo del njegovega vsakdanjika. FOTO: osebni arhiv

Prepričana je, da je pandemija svetovna zarota za izbris njene generacije. FOTO: Cover Images