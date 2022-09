Shia LaBeouf je bil na robu samomora, s pištolo pred seboj

Njegovo življenje je bilo še nedavno kot vlakec smrti. Mozaik pijanskih izgredov in barskih pretepov, prometnih nesreč, sodno odrejenih obiskov rehabilitacijskih klinik in obtožb spolne ter telesne zlorabe, zaradi česar ga je nekdanje dekle FKA Twigs predlani celo zvlekla na sodišče. Na tej točki se je Shii LaBeoufu, morda še poslednjemu slabemu fantu Hollywooda, zazdelo, da mu je nadzor nad življenjem (in samim seboj) spolzel iz rok. »Moj svet se mi je drobil pred očmi. Nisem hotel več živeti,« priznava zvezdnik, ki je bil na robu. Na mizo si je pripravil pištolo in zbiral pogum, da jo uperi proti sebi in sproži. »Nekje globoko v meni je sicer še vedno tlela želja, da bi vztrajal,« in kot odgovor je prišla rešilna bilka iz precej nepričakovane smeri. V obliki filma o katoliškem svetniku Piju iz Pietrelcine, v katerem je imel naslovno vlogo. Med pripravami je namreč odkril krščanstvo, ki ga je učilo o pokori in odpuščanju. Ter, najpomembneje, da si tudi on kljub vsem grehom zasluži novo priložnost.

Rešitev je prišla v obliki filma. FOTO: Osebni Arhiv

Vse, česar se dotakne, ovene, je spoznal​ Shia. Ogibati so se ga začeli celo najbližji. »Bil sem kot kužen. Nihče več ni hotel govoriti z menoj, še mama ne. Menedžer me je nehal klicati, prav tako agentje. Vse se mi je podiralo kot hišica iz kart, kar me je oropalo volje do življenja. Pojma nisem imel, kaj narediti ali kam iti.« In očitno je tedaj prišel odgovor od zgoraj. V obliki filma Padre Pio, zaradi katerega se je igralec podal v osamo kapucinskega samostana med redovnike, kjer je spet našel upanje. »Nikamor nisem mogel iti. To je bila zadnja postaja mojega vlaka. Zdaj vem, da je bog uporabil moj ego, da me je pritegnil k sebi. Oddaljil me je od posvetnih želja, vse se je zgodilo hkrati,« pri čemer priznava, da se je v samostan podal z mislijo, da si bo tako morda rešil kariero, a na koncu je rešil sebe. Med proučevanjem vere, kar je bilo sicer del predpriprav in raziskav za vlogo, je namreč v krščanstvu našel smisel.

Podal se je v osamo kapucinskega samostana. FOTO: Press

Odraščal je v religiozno mešanem okolju. Zaradi mame, pripadnice judovske skupnosti, ter očeta, člana Rimskokatoliške cerkve, je mladi Shia spoznal obe verstvi, bil je krščen in je opravil judovske obrede bar micve, a v nobeni veri ni našel globljega smisla ali pomena. Do zdaj. Težavni zvezdnik se je namreč tudi uradno spreobrnil v krščanstvo, kar mu je pomagalo, da je samemu sebi naklonil še eno priložnost. Priložnost za boljše življenje in da postane boljša različica samega sebe. »Spoznal sem ljudi s hujšimi grehi, kot so bili moji, a so našli boga. To mi je vlilo upanje, da niti zame še ni prepozno, da se tudi sam lahko spokorim.« In sadove tega novega, boljšega življenja je že začel žeti, saj se je zbližal s prej odtujenim očetom, s katerim se zdaj dobivata v parku in prebirata Sveto pismo.