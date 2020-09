Sheeranova zgoščenka za 55.000 evrov

Nima nalepke, a je kljub temu dosegla vrtoglavo ceno. FOTO: Facebook

14

skladb je posvetil prvi ljubezni.

Star je bil komaj trinajst let in do ušes zaljubljen v vrstnico. Posvetil ji je kar štirinajst skladb in naredil še dvajset kopij dema, a jih ni želel deliti z nikomer. No, eno cedejko je pred dobrim desetletjem očitno le sklenil podariti znancu, sorodnikovemu prijatelju, ki je delal v glasbeni industriji na Irskem, njegov brat pa jo je nedavno ponudil na dražbi.Avkcijska hiša Omega Auctions je tako uspešno prodala zgoščenko, ki tvori dragocen del sodobne glasbene zgodovine in pomemben mejnik v karieri enega najuspešnejših pop zvezdnikov zadnjega desetletja. Naslov cedeja in ime avtorja sta napisana z roko; glasbenik je takrat za zgoščenko sicer izdelal lično naslovno knjižico z biografijo in zahvalami ter seznamom skladb ter nalepko, na prodanem cedeju pa manjka nalepka, ugotavljajo poznavalci. Spet se je tako porajal dvom, ali je spominek pristen ali ne, toda lastnik vztraja, da je Sheeran takrat pojasnjeval, da mu je zmanjkalo nalepk in je en plošček preprosto podpisal lastnoročno, sam pa ga je takrat pospravil v predal, kjer je pozabljen čakal vrsto let.Kot se še spominja, je Sheeran, nadobudni glasbenik, prišel na obisk k sorodnikom na Irsko in enega zaprosil, da bi cede izročil prijatelju, ki dela v glasbeni industriji. Ali mu je poznanstvo uspelo unovčiti ali ne, ni znano, vsekakor pa je Ed nekaj let pozneje eksplodiral na glasbeni sceni ter se od takrat okitil s številnimi nagradami, tudi grammyji. Nedavno pa se je z ženo, ne Claire,razveselil prvega otroka, rodila se jima je deklica