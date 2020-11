Sheeranova umetnina za 45.000 evrov

550

tisoč evrov so zbrali za mlade iz Ipswicha.

je v glasbeni industriji osvojil tako rekoč vse, kar se osvojiti da, zdaj se je podal še v likovne vode. In kot kaže, mu čopič v rokah ustreza prav toliko kot mikrofon, kajti z abstraktnim delom Dab2 2020 je zbral neverjetnih 45.000 evrov.Slikanje je njegova nova strast, pravijo poznavalci, 29-letnik pa se navdušuje predvsem nad abstraktnim slogom, pri katerem se želi približati ameriškemu mojstru. Umetniško žilico je podedoval po očetu, ki je slikar, Edu pa je pomagal tudi pri organizaciji dražbe. In še, ime umetnine, Dab 2 2020, je prav tako poklon, izvira namreč iz vzdevka, ki ga je Ed namenil očetu v otroških letih.Sliko je ustvaril s škropljenjem stenske barve na platno, strokovnjaki pa jo opisujejo kot energično, ekspresivno in predvsem pozitivno, kar je v tem času nujno, poleg tega pa naj bi bila mojstrovina vizualna upodobitev pevčevih živahnih skladb. Slika je edina umetnina iz Sheeranove bogate zbirke, kot pravi, bo svoje ustvarjanje v prihodnje ohranil zase, vesel pa je, da je tudi z barvami pomagal otrokom iz rodnega Suffolka.Na dražbi so prodali tudi rokopis besedila uspešnice Perfect, ki je prinesel 26.000 evrov, 4600 evrov je iztržil podpisani program s turneje Multiply, prav toliko pa tudi Sheeranova zbirka legokock. Znesek je namenil igrišču za otroke s posebnimi potrebami in hospicu za mlade v Ipswichu, povabilo k sodelovanju na dražbi pa so sprejeli tudi drugi zvezdniki, kot soin, ki so podarili dragocene spominke in pomagali zbrati več kot pol milijona.