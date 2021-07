Sharon v objemu 38 let mlajšega

Domnevni ljubimec še ni pokazal obraza.

FOTO: Instagram

Zadnje mesece naj bi bil razlog njene dobre volje sreča v ljubezni.

FOTO: Roger Wong/instarimages/cover Images

Želi si ljubeč odnos

25 let šteje njen novi izbranec.

Iščem nekoga, ki bi rad imel ljubeč, sočuten odnos, tako kot vsi ljudje.

Čeprav so se starostne meje za pare v Hollywoodu zadnja leta pomaknile močno navzgor v prid starejših žensk, ki se zaljubljajo v mlajše partnerje, razlika v letih med filmsko zapeljivkoin raperjem, znanim po zakrivanju obraza, vseeno bode v oči. Kljub temu pa naj bi 63-letnica in 25-letnik že nekaj mesecev uživala v ljubezenski sreči.Par so ta mesec večkrat ujeli na različnih krajih, kamor radi zahajajo zaljubljenci – denimo v prestižni restavraciji Delilah v Los Angelesu, opremljeni v slogu art deco, v kateri petičnežem za šopek zelencev postrežejo s specialitetami, kot sta tunin tatarec ali legendarni beef stroganoff. Videna sta bila tudi v eni najljubših restavracij klana Kardashian, The Highlight Room.Sharonin predstavnik za stike z javnostmi na vprašanja, ali sta zvezdnica in glasbenik par, odgovarja »brez komentarja«, so pa za medije spregovorili nekateri neimenovani viri, ki so ju menda videvali, kako se vsem na očeh mečkata na raznih zvezdniških zabavah. Da je ljubezen v zraku, pričajo tudi njuni posnetki: na instagramu se je znašla fotografija, na kateri raper objema čez ramo svetlolaso lepotico.Na enem od posnetkov Sharon nosi eno od raperjevih mask za smučanje. »Prav zagotovo ima vroče poletje,« je prepričan vir, po katerega opisih lahko sodimo, da sta bila zaljubljenca med druženjem na hip hop zabavi, ki se je je udeležil tudi, precej očitna. Čeprav je Stonova desetletja starejša, RMR o njej menda meni, da je »jeb*** kul«, in nekdanjo manekenko, ki jo je med zvezde izstrelil erotični triler Prvinski nagon, spoštuje. »Uživata v družbi drug drugega. Super se imata skupaj,« je dejal vir. »Sta na isti frekvenci in to je zelo posebno prijateljstvo,« je še dodal. Naklonjenost drug do drugega par izdaja tudi na družabnih omrežjih, kjer nenehno všečkata objave drug drugega.Prava identiteta RMR ni znana, v javnosti pa se vselej pojavlja s smučarsko masko na obrazu. Rodil se je v Atlanti, znan pa je postal lani, ko je navdušil poslušalce s pesmijo Rascal. Njegov album Drug Dealing Is A Lost Art žanje uspehe. Pri snemanju videa za svoje pesmi je med drugim sodeloval zin. Vsekakor pa se njegova slava ne more meriti s Sharonino, saj je zvezdnica že 40 let eden najbolj prepoznavnih obrazov v zabavni industriji. Njeno ljubezensko življenje že od nekdaj polni medije.Igralka je bila dvakrat poročena, prvič s scenaristom. Da sta dahnila leta 1984, čez tri leta pa sta bila že ločena. Med letoma 1994 in 1995 je bila lepotica zaročena s pomočnikom režiserja, a se zadeva ni izšla. Šest let je bila poročena s časopisnim urednikom, s katerim sta se ločila leta 2004. Na očeh javnosti se je nato odvijal mučen boj za skrbništvo nad njunim posvojenim sinom, v katerem je Sharon potegnila kratko. Njen bivši mož je, ker se ni želela preseliti iz Los Angelesa v San Francisco, kjer je Rovan obiskoval šolo, dobil polno skrbništvo. Sharon je sicer po ločitvi posvojila še dva fantka, danes 16-letnegain 15-letnegaNekaj časa je hodila s country pevcem, producentom, z manekenom, nepremičninskim magnatomin še nekaterimi drugimi, a se z nobenim ni ustalila.Pred kratkim je razkrila, da si želi najti ljubezen. »Iščem nekoga, ki bi rad imel ljubeč, sočuten odnos, tako kot vsi ljudje,« je priznala.Sharon v življenju kljub slavi in bogastvu ni bilo posuto z rožicami. Aprila letos je izdala knjigo spominov z naslovom Lepota življenja v drugo, v kateri je spregovorila tudi o svojih najbolj bridkih obdobjih, tudi o možganski kapi leta 2001, po kateri se je znova rodila in zaživela. Ni pa se znebila spominov na bridko otroštvo, ki so ga zaznamovale zlorabe. Mama jo je, je zapisala, oklofutala, če jo je spravila v slabo voljo, oče pa jo je namlatil s pasom. Najhujši pa je spomin na starega očeta po mamini strani Clarencea, ki ga je zalotila, kako zlorablja njeno petletno sestrico. Zlorabe je doživljala tudi pozneje, v filmski industriji.Znameniti prizor iz Prvinskega nagona, v katerem brez spodnjega perila pod kratko obleko na zaslišanju prekriža noge, je režiser Paulposnel tako, da jo je preslepil. Dejal je, da se bodo hlačke bleščale v kamero, in ji zagotovil, da na filmu ne bo videti gole kože. Resnica je bila povsem drugačna, kultni prizor pa jo je izstrelil med zvezde.