Sharon Stone lepotni kirurg vsilil večje prsi

Kot deklica je bila zlorabljena. FOTO: Osebni Arhiv

Veseli, ker je umrl

Za sabo ima malo morje grdih izkušenj. FOTO: Press Release

Večje za košarico

18

let je imela, ko je splavila.

Dedka v krsti je dregnila in se prepričala, da je res mrtev.

Napočl je čas, da razčisti s preteklostjo in prežene notranje demone, ki ji že desetletja ležijo na duši. Tako vsaj kažejo bombe, ki jih je v svojih spominih The Beauty of Living Twice odvrgla, kajti razkrila je prav vse, ničesar ni zadržala v sebi.»Ko se tako razgališ svetu, se počutiš kot vampir, ki je 200 let preživel v temni krsti in se nato pokazal na sončni svetlobi,« se ji je s prsi odvalil težek kamen, čeprav lepotica priznava, da je bilo pisanje spominov - ki so, mimogrede, njen literarni prvenec - edinstvena in nadvse samotna izkušnja, ki jo je marsikdo blizu nje težko sprejel. Verjetno tudi sama, saj se je vrnila v spomine, ki bi jih verjetno najraje pozabila in izbrisala. Začenši z otroškim spominom na spolno zlorabo, ki sta jo z mlajšo sestricoutrpeli pod rokami dedka.Babice in dedki so običajno tisti, ki vnuke že nesramno razvajajo. A namesto da bi Sharon in Kelly svoje stare starše po materini strani oboževali in komaj čakali, da z njima preživita nekaj časa, sta dekleti skoraj zaplesali ples veselja in predvsem olajšanja, ko je dedekumrl.»Ko je ležal v krsti, sem ga dregnila, da se prepričam, ali je res mrtev. Ob spoznanju, da je resnično mrtev, me je preplavilo čudno zadovoljstvo. Od krste sem se obrnila h Kelly, ki je nemudoma razumela. Stara je bila 11 let, a je tedaj vedela, da je končno konec,« se berejo zvezdničini spomini. Z dedkovo smrtjo je bilo namreč konec spolne zlorabe, ki se je začela šest let prej. Sharon, tedaj osemletna deklica, je le nemočno opazovala, ko je dedek zlorabil njeno mlajšo sestrico, tedaj petletno Kelly, nato pa se je spravil še na njo. Babica pa ne le, da jima ni pomagala, temveč je dedku še olajšala dostop do vnučk. Ona je bila namreč tista, ki je moža zaprla in zaklenila v sobo z deklicama in počakala, da je opravil svoje.Odločitev, da svetu razkrije spolno zlorabo, ni bila le njena, saj ni bila edina Clarenceova žrtev. S sestro sta se odločili, da v knjigo vključi tudi to črno obdobje njunih življenj. Še pred izdajo pa je strani, na katerih je črno na belem zapisana njena otroška bolečina, dala prebrati tudi mami, čeprav je bilo zanjo to nadvse boleče in se o tem s hčerama najraje sploh ne bi pogovorila.Grdo izkušnjo, ki je nihče ne bi smel nikoli doživeti, je hollywoodska lepotica preživela že v najranljivejših letih. Žal pa je bila le prva v nizu bolečih in pogosto spolno obarvanih incidentov, ki so jo še čakali. Pri tem se je spomnila svoje najstniške nosečnosti s prvim resnim fantom pri 18 letih, ki jo je iz domače Pennsylvanie peljal prek več ameriških zveznih držav v Ohio, kjer je lahko opravila splav.»Po splavu sem več dni preležala v svoji sobi in krvavela,« a o tem družini zaradi strahu ni niti črhnila. Še več, da je pred starši zabrisala vse sledi nosečnosti in splava, je na koncu s krvjo zamazane rjuhe in oblačila zažgala.Že pred dnevi je po tabloidnih medijih završalo, da so Sharon pri snemanju filma Prvinski nagon, ki jo je izstrelil med hollywoodske zvezde, ukanili, da je za najbolj ikonsko sceno zasliševanja, med katero je prekrižala noge in razkrila, da pod tesno belo oblekico ne nosi ničesar, slekla spodnjice. Dokler ni videla končnega izdelka, je namreč verjela režiserjevim besedam, da se njenega mednožja na filmu ne bo videlo ter da je morala sleči hlačke le, ker je njihova belina motila snemalno svetlobo. A je nato na filmskem traku videla svojo vagino. Zdaj pa je prišlo na plan še, da to ni bilo edinkrat, da je bila grdo pretentana. Bilo je leta 2001, ko je po odstranitvi benignih tumorjev na prsih potrebovala rekonstrukcijsko operacijo.»Po operaciji, ko so mi odstranili povoje, sem ugotovila, da so moje prsi za celo košarico večje, kot so bile prej,« je dejala in še dodala, da ji je lepotni kirurg že pred posegom predlagal večje prsi, »takšne, ki bi se bolje podale k širini mojih bokov«. A čeprav je predlog zavrnila, se je iz anestezije zbudila spremenjena, z bohotnejšim oprsjem. »Spremenil je moje telo, ne da bi to vedela ali v to privolila!« Zgolj zato, ker je bil menda prepričan, da bo videti bolje z večjimi.