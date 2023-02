Sharon Stone izgubila devet otrok, tudi 11-mesečnega nečaka, zdaj je udarila še ena tragedija (VIDEO)

Potem ko je Sharon Stone splavila kar devetkrat, pred enim letom pa je pokopala tudi 11-mesečnega nečaka Riverja, je zdaj izgubila brata. Novico je objavila na svojem instagramu v zelo pretresljivem videu. »Moj brat Patrick, oče malega Riverja, ki je umrl pred letom dni, je umrl zaradi srčnega infarkta. To je strašna tragedija. Najlepša hvala za ljubezen in podporo, ki nam jo izkazujete, in prosimo vas, da še naprej molite za nas.« Objavila je tudi več fotografij svojega pokojnega brata.

Slavna igralka je lani razkrila, da je imela devet spontanih splavov, k delitvi zgodbe pa jo je spodbudila ameriška plesalka Peta Murgatroyd, ki je spregovorila o svoji izgubi. »Ženske nimamo prostora za pogovor o tej boleči izgubi. To ni majhna stvar. Vendar smo prisiljene misliti, da je to nekaj, s čimer se moramo spopasti same in da je to nekakšen neuspeh. S splavom sem izgubila devet otrok,« je razkrila 64-letna igralka. Stonova je tako po devetih tragičnih nosečnostih posvojila tri sinove – Quinna Kellyja, Lairda Vonna in Roana Josepha.