Sharon razkrila, zakaj je bil Ozzy v šovu večinoma videti precej zmeden

Milenijci in še malce starejši gledalci MTV-jeve resničnostne oddaje Osbournovi se verjetno še dobro spomnijo Sharon Osbourne, neutrudne glave družine in žene legendarnega rockerja Ozzyja Osbourna, ki je bil v šovu videti večinoma precej zmeden. No, vsi sumi, ki so jih gledalci Osbournovih morda imeli glede Ozzyjevega rahlo nenavadnega duševnega stanja, so zdaj potrjeni.

Leta je 2020 razkril, da ima parkinsonovo bolezen. FOTO: Mike Blake/Reuters

Nikoli trezen

Sharon, ki trenutno sodeluje kot tekmovalka v britanski resničnostni oddaji Big Brother slavnih, je v nedavnem intervjuju za ameriško revijo People povedala, da je bil njen mož, s katerim je že več kot štiri desetletja, »zadet v vsaki epizodi. Nikoli ni bil trezen ... Šova ni nikoli videl niti ga noče videti.« No, v nasprotju s svojimi bolj divjimi leti je Ozzy v času snemanja uporabljal predvsem marihuano. Sharon Osbourne je o njegovi ljubezni do te zelene rastline že večkrat odkrito govorila – in celo priznala, da se je nekoč podelala na njegovo zalogo trave, da bi mu preprečila, da bi jo pokadil.

Ozzy, Sharon, Kelly in Jack so resničnostni šov snemali štiri leta. FOTO: Profimedia

»Rekel bom le to: zagotovo je prehodna droga,« je Ozzy lani priznal v epizodi podkasta The Osbournes Podcast. »A raje vidim, da ljudje kadijo marihuano kot tobak. Tobak je nedvomno najbolj adiktivna reč, kar sem jih vnesel v telo.« Podkast Osbournovih zadnja štiri leta ponuja tedenski vpogled v življenje slavne družine, pri čemer se njeni člani, med njimi tudi 39-letna hči Kelly in 38-letni sin Jack, pogosto lotevajo negativnih posledic javnega življenja.

Nadležno snemanje

Novembra lani se je nekdanji pevec utemeljiteljev heavy metala Black Sabbath spominjal, kako nadležno je bilo snemanje resničnostnega šova v njegovem lastnem domu. »Hotel sem imeti varno sobo, kjer bi si lahko v miru vrtal po nosu ali stisnil mozolj, ne da bi bil pred kamero. In kamero so vtaknili še vanjo. Če imaš stanovanje polno skritih kamer, se ti začne mešati,« je povedal Ozzy.

Klasična zasedba Black Sabbath (z leve): Bill Ward, Ozzy Osborne, Geezer Butler in Tony Lommi leta 2011 FOTO: David McNew/Reuters

Osbournovi, ki so jih na nekdaj glasbenem kanalu MTV predvajali štiri sezone od marca 2002 do marca 2005, so gledalcem ponudili vrsto nepozabnih prizorov, kot so, denimo, tisti, ko je Sharon Osbourne na sosedov travnik metala šunko, ali tisti, ko je Ozzy sinu razlagal, kako uporablja viagro, ali tisti, ko se je glasbenik mučil z uporabo računalnika. Koliko je na njegovo obnašanje vplivalo kajenje marihuane, si lahko le mislimo.

Ozzy Osbourne je leta 2020 razkril, da ima parkinsonovo bolezen, lani pa je zaradi poškodbe hrbtenice odpovedal koncertno turnejo. In čeprav ni znano, ali 75-letni rocker in dobitnik petih grammyjev še kadi marihuano, pa je gotovo, da ne bo posnel nobene epizode Osbournovih več. »To se ne bo več zgodilo,« je povedal v družinskem podkastu. »Nikoli v milijon letih.«