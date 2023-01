Shakira šokirala s še eno maščevalno potezo

Kolumbijska pevka Shakira zadnje dni preseneča z maščevalnimi potezami, ki jih usmerja proti nekdanjemu partnerju bivšemu nogometašu Gerardu Piqueu.

Najprej ga je popljuvala v pesmi Out of Your League, ki je v hipu postala velik hit in na Youtubu in je v samo petih dneh dosegla 134 milijonov ogledov, nato je na balkon hiše v Barceloni obesila veliko črno čarovnico, ki gleda proti domu njene nesojene tašče. Zdaj pa španski mediji pišejo o njeni novi potezi.