Shakira s sinovoma zapustila Barcelono: Hvala vsem, ki ste mi sušili solze

Kolumbijska pevka Shakira začenja novo poglavje v svojem življenju. »Danes začenjamo novo poglavje v iskanju sreče,« je zapisala in dodala, da se je v Barceloni ustalila, da bi svojima otrokoma omogočila stabilnost, ki pa jo bo zdaj iskala na drugem koncu sveta, ob družini, prijateljih in morju.

»Hvala vsem, ki ste z mano deskali na valovih, hvala Barceloni in mestu, ki me je naučilo, da so prijateljstva nedvomno daljša od ljubezni. Hvala vsem, ki ste me spodbujali, mi sušili solze, me navdihovali in spodbujali, da rastem.« Zahvalila se je še svoji španski publiki, ki jo je vedno obsipala z ljubeznijo.

46-letna pevka, ki velja tudi za kraljico latinske glasbe, je ob fotografijo, ki jo je posnela z letala, zapisala, da stvari niso vedno takšne, kot jih sanjamo in da včasih tečemo, a ne prispemo na cilj, a naj ne dvomijo, da bo vedno tukaj. Dailymail dodaja, da je Shakira odpotovala v Miami, kjer bo po burnem razhodu od Gerarda Piqueja s sinovoma, Milanom (10) in Sasho (8) začela novo življenje.

Shakira in nogometaš sta se razšla junija lani. Razhod je daleč od prijateljskega, saj se je sredi sporov znašla tudi njegova mama. Gerard naj bi bil zaradi Shakirine selitve zelo jezen, čeprav naj bi na sodišču dosegla dogovor glede skrbništva. Nogometaš naj bi z otrokoma preživljal počitnice, po predhodnem dogovoru pa bi ju lahko tudi večkrat med letom obiskal v Miamiju.

Mediji še razkrivajo, da naj bi si pevka nov dom ustvarjala v tej čudoviti vili.